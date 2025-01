Madagascar: Une prestigieuse croisière accostera sur la côte Ouest

Annonce positive. Madagascar figure parmi les escales d'une croisière prestigieuse organisée par la Harvard Alumni Association (HAA), prévue du 7 au 23 novembre 2025. À bord du navire Island Sky, les voyageurs découvriront plusieurs îles de l'océan Indien, dont les Seychelles (Mahé, Alphonse et Aldabra), avant d'explorer la côte ouest de Madagascar. Les escales malgaches incluront des sites emblématiques tels que Nosy Hara, Nosy Tanikely, Mahajanga, Morondava et Toliara, offrant une immersion unique dans la richesse naturelle et culturelle du pays.

Cette croisière représente une opportunité significative pour Madagascar. D'une part, elle renforcera la visibilité internationale de la destination, attirant l'attention sur ses paysages époustouflants et sa biodiversité unique. D'autre part, l'arrivée de ces voyageurs générera une demande accrue pour les services touristiques locaux, tels que l'hébergement, la restauration et les transports, tout en créant de nouvelles opportunités d'emploi pour les communautés locales.

De plus, cette initiative pourrait inspirer d'autres croisières et inciter davantage de visiteurs à découvrir le pays, contribuant ainsi au développement du secteur touristique.

La croisière s'inscrit dans une stratégie nationale visant à promouvoir un tourisme responsable et durable. La Grande île a récemment reçu des distinctions dans plusieurs classements internationaux, notamment celui de la plateforme Evaneos, qui l'a classé parmi les douze meilleures destinations à visiter en 2025.

Avec ses paysages variés et sa biodiversité exceptionnelle, Madagascar s'impose comme une destination privilégiée pour les voyageurs en quête d'aventures et de découvertes hors des sentiers battus. Les initiatives comme cette croisière, qui allient développement économique et préservation environnementale, contribuent à renforcer l'attractivité du pays tout en soutenant ses efforts pour un tourisme durable.