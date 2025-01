Le Kenyatta International Convention Centre (« KICC ») de Nairobi, au Kenya, accueillera le tirage au sort du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (« CHAN ») Kenya, Tanzanie et Ouganda 2024 mercredi soir.

Le tirage au sort tant attendu débutera à 20h00 heure locale (17h00 GMT / 19h00 au Caire).

Il mettra en vedette les légendes locales d'Afrique de l'Est Hassan Wasswa (Ouganda), Mrisho Ngasa (Tanzanie) et McDonald Mariga (Kenya). Le dernier qui est né et a grandi à Nairobi, assurera le rôle d'assistant au tirage au sort.

Le Kenya, co-organisateur, fait ses débuts en phase finale du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, tandis que l'Ouganda et la Tanzanie ont déjà connu le tournoi par le passé.

Parmi les pays qui seront en tête d'affiche du tirage au sort de mercredi figurent le Sénégal, champion en titre, et le Maroc, double vainqueur.

Le KICC, un bâtiment de 32 étages sera une scène idéale pour ce qui s'annonce comme une cérémonie de tirage au sort scintillante. L'édifice abrite un amphithéâtre et la salle de bal Tsavo, la plus grande salle de conférence de ce type en Afrique de l'Est.

Pièce emblématique à l'architecture imposante située au coeur de la capitale Kenyane, le KICC est réputé pour sa conception cylindrique saisissante et ses vues panoramiques sur la ville.

Achevé en 1973, il n'est pas seulement un centre de conférences, d'expositions et d'événements internationaux, mais aussi un symbole de la modernité et du patrimoine culturel du Kenya.

Il est tout à fait normal que le bâtiment emblématique de la capitale accueille le tirage au sort alors que le pays accueille un tournoi de football continental pour la première fois de son histoire.

Nairobi est un centre commercial majeur en Afrique de l'Est et est connu pour son innovation technologique. C'est le siège régional de plusieurs grandes entreprises multinationales.

Nairobi compte également plusieurs clubs de football célèbres et reconnus qui évoluent dans le championnat d'élite du pays et dans les compétitions interclubs de la CAF, à l'instar de : Gor Mahia, AFC Leopards, Tusker et Mathare United.