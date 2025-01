Congo-Kinshasa: Intensification des combats dans l'est du pays

En RDC, les affrontements qui opposent les militaires congolais et leurs alliés au groupe armé M23, soutenu par le Rwanda voisin, se sont intensifiés ces derniers jours. Plusieurs fronts ont été ouverts dans la province du Nord-Kivu mettant en difficulté le cessez-le-feu négocié durant l'été 2024 et alors que les discussions entre Kinshasa et Kigali n'ont pas été relancées.

Dans le Masisi, les militaires du Sud-Kivu et ceux du Nord-Kivu ont coordonné leurs actions dans une opérations qu'ils ont baptisé « Caterpillar 2 ». Objectif : reprendre du terrain au M23 dans ce territoire. « Cette opération a pour but de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et de ses multiples alliés », justifie le colonel Ndjike, en charge de la communication des FARDC dans le Nord-Kivu.

Plusieurs fronts

Et dans la province, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts : « Tous les jours, il y a des affrontements », confirme un responsable militaire, « dans le Masisi, mais aussi dans le Sud-Lubero et dans le Rutshuru »; Ce dimanche 12 janvier, des détonations ont aussi entendues dans le territoire de Nyiragongo.

Impasse des négociations

Une intensification des combats alors que sur le plan diplomatique les discussions sont dans l'impasse. Pas de date annoncée pour une nouvelle rencontre des ministres des Affaires étrangères à Luanda en Angola sous l'égide du président Lourenco. Pour l'instant, l'accord de paix reste donc à l'état de projet.