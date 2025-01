Sénégal: Formation sur le suivi du financement et l'assurance des risques liés au climat et aux catastrophes

Dakar — Une formation sur le suivi du financement et l'assurance des risques liés au climat et aux catastrophes s'est ouverte mardi à Dakar à l'intention des décideurs et des acteurs de toute la chaine de la gestion et du financement des risques, y compris les producteurs et les partenaires au développement, a constaté l'APS.

La formation organisée par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) s'étale sur trois jours.

"La pertinence de la tenue d'une telle formation réside dans le fait qu'elle permet de renforcer les capacités des participants", a déclaré Catherine Phuong, représentante résidente adjointe du PNUD à l'ouverture officielle de l'atelier.

Cette formation entre dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de travail annuel du projet Facilité d'assurance et de financement des risques (IRFF), une initiative phare destinée à soutenir les bureaux pays du PNUD et les partenaires nationaux dans le monde entier.

Elle couvre un éventail de domaines critiques où les solutions de transfert de risques et la collaboration avec l'industrie peuvent contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

»Ce module vise à sensibiliser les participants à la nature des risques de catastrophe et à l'importance de l'anticipation financière pour préparer des solutions permettant de prévenir les catastrophes susceptibles de causer des pertes en vies humaines, économiques et matérielles importantes", a ajouté Catherine Phuong.

Selon elle, »cette formation encourage également une meilleure compréhension des innovations dans ce domaine, telles que les obligations catastrophes, les fonds de contingence et les plateformes d'assurance mutualisées offrant des solutions novatrices mais souvent complexes".

Elle a relevé également que cette session de formation cherche à doter les participants d'outils analytiques pour évaluer les risques et promouvoir l'intégration de solutions financières dans les politiques publiques.

Selon Mme Phuong, "investir dans la formation sur le financement et l'assurance des risques de catastrophe, c'est investir dans notre avenir collectif".

Le représentant du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Dème, a souligné que les initiatives de financement et d'assurance aux risques liés au climat et aux catastrophes permettent d'identifier les atouts du pays en matière de prévention et de réponse aux risques.

"Face à l'émergence de ces risques difficiles à appréhender et de plus en plus incertains, nous devons également faire confiance au génie de l'assurance, à sa capacité d'adaptation, j'allais dire d'innovation, pour nous offrir des solutions répondant aux besoins croissants en matière de sécurité", a-t-il suggéré.

Le PNUD a lancé, au mois de juillet, le projet Insurance and Risk Finance Facility (IRFF), (Facilité de financement de l'assurance et des risques) en vue de développer l'assurance inclusive et permettre aux populations les plus vulnérables d'en bénéficier.

Initié en partenariat avec Insurance development forum (IDF) et le ministère des Finances et du Budget, ce projet vise également le partage de l'étude diagnostique sur l'assurance inclusive et le financement des risques de catastrophes au Sénégal.