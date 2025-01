Afrique: Le CHAN 2024 reporté au mois d'août (CAF)

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, mardi, le report du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) au mois d'août prochain.

Le CHAN 2024 devait initialement se tenir du 1er au 28 février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Dans un communiqué, la CAF relève »des progrès significatifs » ont certes été réalisés par les trois pays organisateurs. Malgré tout, elle indique que ses experts techniques et en infrastructure ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès la huitième édition du Championnat d'Afrique des nations.

Cité par le texte, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a exprimé sa profonde gratitude au président William Ruto du Kenya, à la présidente Samia Suluhu Hassan de Tanzanie et au président Yoweri Museveni de l'Ouganda.

Il leur a adressé sa gratitude pour leur leadership, leur engagement et les progrès significatifs réalisés dans la construction et la modernisation des stades, des terrains d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d'autres infrastructures et installations pour accueillir avec succès le CHAN.

Il se dit "impressionné par les travaux de construction et de rénovation en cours des infrastructures et installations de football au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda". "Je suis convaincu que les stades, les terrains d'entraînement, les hôtels, les hôpitaux et les autres infrastructures et installations respecteront les normes requises par la CAF pour accueillir, en août 2025, un Championnat d'Afrique des Nations Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 très réussi », a ajouté le président de la CAF.

L'équipe nationale locale du Sénégal, tenante du titre, va connaître ses adversaires au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2024, à l'issue du tirage au sort de cette huitième édition prévu, mercredi soir, au Kenyatta International Convention Centre de Nairobi (Kenya).

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, lundi, que trois légendes du football africain vont réaliser le tirage au sort. Il s'agit de l'Ougandais Hassan Wasswa, du Tanzanien Mrisho Ngasa et du Kenyan McDonald Mariga.

Le Sénégal, tenant du titre, est qualifié pour cette édition du CHAN, qui va coïncider avec la quatrième participation des Lions à cette compétition réunissant des joueurs évoluant en Afrique.

-Voici les équipes qualifiées :

Kenya, Tanzanie, Ouganda (tous pays hôtes), Maroc, Guinée, Sénégal, Mauritanie, Niger, Burkina Faso, Nigéria, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Congo, Soudan, Zambie, Angola et Madagascar.

Deux autres équipes seront confirmées ultérieurement par la CAF.