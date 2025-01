Guinée: Aliou Bah - 19 jours d'injustice, un symbole de la lutte pour la démocratie

Conakry, le 14 Janvier 2025 Cela fait désormais 19 jours que M. Aliou Bah, président du MoDeL, est injustement emprisonné. Près de trois semaines de privation de liberté, marquées par des abus flagrants et une justice arbitraire. Ce traitement infligé à un défenseur des valeurs démocratiques est une atteinte grave qui doit mobiliser toutes les voix éprises de justice et de démocratie.

En effet, Le 26 décembre 2024, alors qu'il se rendait à visite privée et professionnelle en Sierra Leone, Aliou Bah a été arrêté et placé en garde à vue au Haut Commandement de la gendarmerie. Dès son arrivée, il a subi des conditions de détention inhumaines. Dans la nuit du 27 au 28 décembre, des hommes cagoulés ont envahi sa cellule pour effectuer une fouille abusive, violant sa dignité et ses droits fondamentaux.

Malgré le délai légal de garde à vue de 48 heures, M. Aliou Bah a été retenu jusqu'au 31 décembre, soit 5 jours de détention arbitraire. Le parquet, incapable d'apporter des preuves solides, a requis deux ans de prison ferme pour une prétendue offense au chef de l'État. Le juge a renvoyé l'affaire au 7 janvier 2025.

À la stupéfaction générale, le 7 janvier, M. Aliou Bah a été condamné à 2 ans de prison ferme et placé en détention, malgré l'absence de preuves tangibles et le non-respect des principes d'équité. Cette condamnation arbitraire révèle une dérive préoccupante du système judiciaire guinéen et a été vivement dénoncée par des organisations de défense des droits humains, telles qu'Amnistie internationale, ainsi que par des institutions comme l'Union européenne.

Depuis son arrestation, le MoDel, toujours soutenu par des organisations nationales et internationales, a intensifié ses actions pour obtenir sa libération. Un sit-in pacifique au siège du parti a rassemblé des militants, des figures publiques et des défenseurs des droits humains. Cet élan de solidarité a mis en lumière l'ampleur du soutien populaire dont bénéficie M. Aliou Bah.

En outre, des pétitions en ligne lancées par nos partenaires ont recueilli déjà plus de 1 000 signatures, dont celles de personnalités influentes à travers le monde, dénonçant cette injustice et appelant à sa libération immédiate.

M. Aliou Bah n'est pas seulement une victime d'injustice; il incarne une lutte essentielle contre les abus de pouvoir et les dérives autoritaires. Nous appelons tous les citoyens, organisations et partenaires internationaux à se mobiliser davantage pour sa libération immédiate et inconditionnelle.

Agir pour M. Aliou Bah, c'est agir pour la démocratie, la justice et les droits humains. Ne restons pas silencieux face à cette atteinte aux valeurs fondamentales.

Ensemble, faisons entendre notre voix et transformons cette injustice en un appel puissant au changement.

Libérez Aliou Bah. La justice doit prévaloir.

La Cellule de Communication du MoDeL