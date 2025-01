Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte baisses de plus de 1,20% des indices BRVM C et BRVM 30 ce mardi 14 janvier 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 14 janvier 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les deux indices BRVM Composite et BRVM 30 ont connu une forte baisse de plus de 1,20%.

L'indice BRVM Composite a ainsi enregistré une régression de 1,26% à 270,66 points contre 274,10 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une baisse de 1,31% à 135,99 points contre 137,80 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige se retrouve avec une baisse de 0,72% à 112,05 points contre 112,86 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est rehaussée, en passant de 392,662 millions FCFA veille à 576,524 millions FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une baisse de 125,377 milliards, s'établissant à 9 882,976 milliards FCFA contre 10 008,353 milliards FCFA le lundi 13 janvier 2025.

Celle du marché des obligations est restée stationnaire à 10 594,448 milliards FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (plus 3,13% à 2 475 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 2,67% à 2 500 FCFA), UNIWAX Côte d'Ivoire (plus 2,56% à 400 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 2,04% à 20 000 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 0,49% à 1 035 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,28% à 955 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,82% à 410 FCFA), BOA Benin (moins 5% à 3 230 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 4,82% à 790 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (moins 3,81% à 4 800 FCFA).