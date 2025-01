Afrique: La CAF dévoile les nouveaux logo et trophée du CHAN TotalEnergies - Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024

À quelques heures du tirage au sort du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies - Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 prévu ce soir à Nairobi, la CAF a révélé un nouveau logo ainsi qu'un nouveau trophée pour la compétition.

Ce renouveau visuel confère au tournoi une identité moderne, tout en mettant en lumière ses liens profonds avec le football et la culture en Afrique.

Le trophée du CHAN 2024 arbore un design élégant et contemporain, alliant des éléments en or et argent, symbolisant le prestige et l'importance grandissante de ce tournoi.

Un détail significatif de ce trophée réside dans les 54 lignes distinctes qui l'entourent, représentant les 54 nations africaines unies, avec une carte du continent placée en son coeur.

Cet élément met en exergue la célébration de la diversité et de l'unité du continent à travers ce championnat. Chaque ligne incarne les fondations du football africain : un chemin tracé par la passion et le talent, un hommage aux joueurs et à leurs aspirations.

Le nouveau trophée se dresse ainsi comme un puissant symbole des progrès constants du football africain et de la passion partagée pour ce sport.

Le CHAN CAF TotalEnergies 2024, qui se tiendra en août 2025, marquera la huitième édition de la compétition et sera la première organisée en Afrique de l'Est depuis la tenue de l'édition 2016 au Rwanda.

Le tirage au sort, prévu ce mercredi 15 janvier, aura lieu au prestigieux Kenyatta International Conference Centre (« KICC ») à Nairobi, au Kenya, et débutera à 20h00 heure locale (17h00 GMT / 19h00 heure du Caire).

Il sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la CAF, CAF TV. Le CHAN réunira 19 équipes composées de joueurs locaux, qui s'affronteront pour décrocher le titre de champions.