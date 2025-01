Nigeria: L'action de MTN Nigeria a augmenté de 20 % en janvier grâce à un plan de levée de capitaux

Le cours de l'action de MTN Nigeria a augmenté de plus de 20 % depuis le début du mois de janvier 2025, s'échangeant à 242 N au 10 janvier.

Le prix de l'action de MTN Nigeria a gagné plus de 20 % depuis le début du mois de janvier 2025, s'échangeant à N242 au 10 janvier. Cela marque un net rebond par rapport à un plus bas de N170 en novembre 2024, reflétant l'amélioration de la confiance des investisseurs dans le cadre des efforts de levée de capitaux de la société et des ajustements macroéconomiques.

Ce redressement fait suite à l'émission par la société de billets de trésorerie dans le cadre de son programme d'émission de billets de trésorerie de 250 milliards de nairas, visant à renforcer les fonds de roulement à court terme et à surmonter les problèmes de change. De novembre à décembre 2024, MTN a émis plusieurs séries de billets de trésorerie, dont les séries 11 à 16, qui ont toutes été sursouscrites.

Par exemple, les séries 13 et 14 émises fin novembre ont permis de lever 72,18 milliards de nairas, dépassant l'objectif initial de 50 milliards de nairas, avec des rendements de 27,50 % (échéance 181 jours) et 29,00 % (échéance 265 jours). Cette levée de fonds stratégique a renforcé la position financière de MTN Nigeria et a contribué à la remontée du cours de son action.

Points clés à retenir

Le rebond du cours de l'action de MTN Nigeria démontre l'impact positif d'une gestion financière proactive. La sursouscription de ses émissions de billets de trésorerie témoigne de l'appétit des investisseurs malgré les défis macroéconomiques. La capacité de l'entreprise à tirer parti de son programme d'émission de billets de trésorerie de 250 milliards de nairas met en évidence son agilité financière, les fonds levés constituant un tampon contre les pertes de change, qui ont augmenté de 90,8 % d'une année sur l'autre pour atteindre 904 milliards de nairas en 2024.

Alors que l'action vise son plus haut niveau de janvier 2024 à N281, la stratégie disciplinée de MTN en matière de levée de capitaux et de redressement du marché pourrait continuer à stimuler la confiance des investisseurs en 2025.