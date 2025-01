Guinée: L'avocat Maître Sané Mamoudou apporte des éclaircissements sur le cas des jeunes arrêtés lors de la manifestation du 06 janvier

L'avocat Maître Sané Mamoudou a expliqué les faits reprochés aux jeunes cadres de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) arrêtés à la veille de la manifestation pacifique organisée par les forces vives de Guinée (FVG).

C'était le week-end dernier à la sortie de l'assemblée générale hebdomadaire de cette formation politique au siège national du parti sis à la Minière.

Cet avocat revient sur ces faits avant d'expliquer la manière par laquelle ces jeunes ont été interpellés.

<< On les reproche d'incitation à une manifestation interdite et de troubles à l'ordre publique. Ils sont au nombre de deux (2) qui qui ont été arrêtés avant la manifestation du 06 janvier. Le premier s'appelle Thierno Mamadou Bah, il a été arrêté le 04 janvier à Prima Center, le second c'est Mamadou Aliou Diallo, lui il a été aussi arrêté le même jour, samedi 04 janvier vers Nongo Tady, aux environs de 17heures. Ils ont été interpellés par la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) >>, a fait savoir l'avocat.

Il poursuit en informant que leur dossier a été déféré au tribunal de première instance de Dixin.

<< Le dossier a été déféré au tribunal de première instance TPI de Dixinn, et puis le procureur a orienté le dossier en information, et il est géré actuellement par le doyen des juges d'instructions. Mais les deux ont été mis sous mandat de dépôt, ils sont au niveau de la maison centrale. Heureusement, qu'ils ne sont pas disparus, c'est la bonne nouvelle. On n'est en train de me remonter des noms petit à petit, on m'a donné le nom d'un jeune qui a été arrêté à Dar-es-Salam du nom de Alpha Boubacar Diallo, un élève âgé de 21 ans, arrêté le 06 janvier jour de la manifestation. On m'a ensuite donné le nom d'un certain Alhassane Diallo du même quartier qui est actuellement aussi à la maison centrale, arrêté le 06 janvier à 17 heures, à la carrière >>, a-t-il précisé.

Il conclut en rassurant qu'ils vont s'en occuper et faire le tour des violons, des unités pour identifier les militants qui ont été arrêtés, et suivre la procédure.