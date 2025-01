Togo: Le pays accélère sa marche vers un hub technologique régional

Le Togo s'affirme comme un leader régional dans le domaine du numérique, grâce à des avancées significatives réalisées ces dernières années, indique une note de synthèse publiée mardi par la présidence.

Le pays a franchi ces dernières années des étapes majeures dans sa stratégie de digitalisation, consolidant sa position d'acteur clé de la transformation digitale en Afrique de l'Ouest.

En décembre 2024, la Banque mondiale a accordé un financement de 100 millions de dollars pour soutenir les ambitions du gouvernement. Ce financement vise à exploiter les technologies numériques comme levier essentiel de croissance économique, de création d'emplois et de compétitivité dans les secteurs stratégiques.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale "Togo Digital 2025", qui a pour objectif de transformer le pays en un véritable hub technologique régional.

Le taux de pénétration de l'internet fixe et mobile a atteint 68,49 % au troisième trimestre 2024, selon le document.

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCI-Togo) a franchi un cap dans la digitalisation des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME). Cette avancée a été rendue possible grâce à la collaboration avec le Projet de transformation digitale de l'économie togolaise, qui vise à doter les entreprises d'outils numériques adaptés à leur développement.

Parallèlement, le gouvernement a intensifié la dématérialisation des services publics, facilitant ainsi les démarches administratives pour les citoyens et les entreprises. Ces réformes contribuent à améliorer la transparence, la rapidité et l'efficacité des services publics.

"Togo Digital 2025" s'appuie sur des investissements majeurs dans les infrastructures technologiques.

Entre 2018 et 2022, des acteurs privés comme Axian Group et Emerging Capital Partners ont investi plus de 160 milliards de Fcfa dans la société Yas, spécialisée dans les solutions numériques.

Ces investissements ont permis de poser les bases d'une transformation digitale durable, qui se poursuit avec des objectifs encore plus ambitieux pour 2025.

'Les progrès réalisés témoignent de la volonté du Togo de se positionner comme un acteur majeur de la transformation numérique en Afrique de l'Ouest, souligne Cina Lawson, ministre de l'Économie numérique et de la Transformation digitale.