Mauritanie: Dakar et Nouakchott préparent un accord de coopération sur la migration

Dakar — Le Sénégal et la Mauritanie ont annoncé, mardi, à Nouakchott, travailler à un accord bilatéral sur les conditions d'entrée, de séjour et d'établissement de leurs ressortissants dans les deux pays, et d'aider les opérateurs économiques mauritaniens et sénégalais à investir dans les hydrocarbures.

Ils ont annoncé ces mesures au terme d'une visite de travail du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, de dimanche à mardi, dans la capitale de la Mauritanie.

"Les deux Premiers ministres ont donné des instructions aux ministres de l'Intérieur des deux pays pour finaliser le projet d'accord relatif aux conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des personnes et de leurs biens", affirment les deux gouvernements dans un document, à la fin de la visite de M. Sonko.

La Mauritanie va soumettre au Sénégal un projet d'accord sur la migration, ont annoncé les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Mohamed Salem Ould Merzoug (Mauritanie) et Yassine Fall (Sénégal).

Ce texte devrait comporter de "nouvelles conditions d'accès à la carte de séjour", sans laquelle il est difficile pour les étrangers de s'installer et de travailler en Mauritanie.

Au terme de la visite de M. Sonko, "les deux pays ont adopté [...] un protocole d'accord" destiné à "maximiser l'implication" du secteur privé sénégalais et mauritanien dans le développement de l'économie pétrolière et gazière.

Il s'agira, pour les autorités des deux pays, de faciliter les investissements des opérateurs économiques dans les hydrocarbures, pour les tâches qu'ils sont en mesure d'effectuer dans l'industrie du pétrole et du gaz.

La Mauritanie et le Sénégal ont décidé, depuis quelques années, d'exploiter ensemble le gisement de gaz naturel découvert sur leur frontière maritime. Le 31 décembre dernier, ils ont déclaré avoir procédé à l'ouverture officielle du premier puits de ce gisement.

Une "collaboration au sein des cadres régionaux"

Les Premiers ministres Ousmane Sonko et Moctar Ould Diay, ainsi que plusieurs ministres des deux pays, "ont réaffirmé leur engagement à oeuvrer conjointement pour la paix, la sécurité et le développement dans la région du Sahel".

Ils ont décidé aussi de poursuivre leur "collaboration au sein des cadres régionaux, afin de relever les défis liés à la paix [et] à la lutte contre le terrorisme".

"Les deux Premiers ministres ont passé en revue les divers domaines de coopération et se sont félicités des réalisations accomplies. Ils ont [...] insisté sur le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité, des affaires consulaires, de l'énergie, des transports, de la pêche, de l'élevage..." disent les deux gouvernements à la fin de la visite de travail d'Ousmane Sonko.

Ils ont décidé de continuer à lutter ensemble contre "la criminalité transfrontalière", ainsi que "le terrorisme, la migration clandestine, le trafic illicite d'armes et de drogues, les flux financiers illicites et le blanchiment d'argent".

Dakar et Nouakchott disent avoir "une parfaite convergence de vues sur l'ensemble des sujets abordés" lors de leur concertation à Nouakchott.

Pour sa visite de travail, Ousmane Sonko était accompagné de plusieurs ministres. Outre Yassine Fall, il y avait Jean Baptiste Tine, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Birame Souleye Diop, chargé de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Yankhoba Diémé, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, et Fatou Diouf, celle chargée des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Plusieurs hauts fonctionnaires y ont pris part.