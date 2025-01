Burkina Faso: Les prix à la consommation baissent de 0,2% au mois de décembre 2024.

L'indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) du Burkina Faso du mois de décembre 2024 se situe à 130,6 soit une baisse de 0,2% par rapport à novembre 2024, a annoncé l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).

En glissement annuel, l'indice indique une hausse de 4,9%. Selon l'INSD, en décembre 2023, l'indice harmonisé des prix à la consommation affichait respectivement une baisse de 1,4% en variation mensuelle et une hausse de 2,1% en glissement annuel.

«La baisse du niveau général des prix à la consommation en décembre 2024 résulte principalement de la baisse des prix dans les fonctions Produits alimentaires et boissons non alcoolisées, Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles et Restaurants et hôtels, en dépit de la hausse des prix dans la fonction Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants », explique l'INSD.

La baisse des prix dans la fonction Produits alimentaires et boissons non alcoolisées est imputable à la diminution des prix des céréales, des légumes frais en feuilles, des tubercules, de l'huile d'arachide, du poissons fumés ou séchés, et des viandes fumées ou séchées.

Dans la fonction Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, l'INSD attribue la baisse à la diminution des prix du charbon de bois et du bois de chauffe. Quant à la baisse des prix dans la fonction Restaurants et hôtels, elle provient de la diminution des prix des repas pris hors ménage, notamment le porc au four. À l'inverse, souligne l'INSD, une hausse des prix a été constatée dans la fonction Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants, en raison de l'augmentation des prix de la bière locale (dolo), de la noix de cola et du tabac.

Les autres fonctions de consommation, quant à elles, présentent une stabilité générale des prix. «En termes de volatilité des produits, note l'INSD, la baisse mensuelle constatée est la résultante des baisses de prix des produits frais et des produits de l'énergie.» Au regard de la provenance, cette évolution s'explique par la baisse des prix des produits locaux. En ce qui concerne les secteurs de production, la baisse mensuelle du niveau général des prix découle de la diminution des prix des produits du secteur primaire.

Enfin, s'agissant de la durabilité, l'INSD précise que la diminution des prix concerne principalement les produits non durables. Il ajoute que l'indicateur de convergence de l'UEMOA pour le mois de décembre 2024 (moyenne des indices des 12 derniers mois comparés à celle des 12 derniers mois précédents) est de 4,2% contre 0,7% en décembre 2023.