Niger: Une marche contre les violences faites aux enfants après le meurtre d'une petite fille

Au Sénégal, le meurtre d'une petite fille de 12 ans avait bouleversé le pays. Souadou Sow avait été étranglée dans la nuit du 31 décembre par le père d'une de ses amies. Depuis, de nombreuses ONG appellent à ce que ces cas de violences faits aux enfants ne soient plus passés sous silence. Deux semaines après ce drame, des associations de défense des droits de femmes de Malika ont organisé une marche mardi dans le quartier dont la petite fille était originaire.

« Ça suffit ! » clamé en wolof. Elles sont un peu plus d'une centaine vêtues de blanc, venues dire leur ras-le-bol des violences faites aux enfants suite au meurtre de la petite Souadou Sow, au Sénégal. « On n'en peut plus. Parce que ça, ça fait mal au fond du coeur. Violenter un enfant, après la tuer, ça, à mon sens, c'est choquant », lance Aïcha, 19 ans.

Le choc et la tristesse, mais pour Ndey Anta Diop Keita, co-organisatrice de la marche, l'urgence est de rompre la loi du silence autour de ces cas de violences.

« Il y a de la délinquance, des violences sexuelles, pédophilie et on ne dit rien. Quand il y a violence, les gens se taisent. C'est grave ça ! Mais il faut parler, il faut parler hautement pour éliminer ce fléau », assure-t-elle.

Sanctionner davantage

Les violences sexuelles, un tabou lourd à lever, confirme Aissatou Sow Thiam, militante à Malika. « Des fois, tu vois un cousin qui viole sa cousine. Après, on dit que c'est une affaire de famille. On laisse tomber, alors qu'on doit exposer ça. Quand on expose ça, ça ne va plus se reproduire la prochaine fois. »

Parler et davantage sanctionner. Mais Fatou, du haut de ses 13 ans, a du mal à croire que ça va s'améliorer. « On dit toujours que ça va changer, je veux bien, mais moi je suis pressée en tout cas, car pour le moment, c'est trop dur pour nous », confie-t-elle.

Arrivés devant la sous-préfecture de la commune, la centaine de manifestants, parmi lesquels quelques hommes, a appelé l'État, a élaboré une stratégie ciblée de lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes.