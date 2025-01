Afrique: Un renouveau pour l'unité africaine

Le 9e Congrès panafricain se tiendra prochainement à Lomé, indique un communiqué publié mercredi par le ministère des Affaires étrangères. L'évènement avait été reporté en 2024 pour des raisons logistiques.

Lomé vient après les éditions de Dar-es-Salam (1974), Kampala (1994) et Johannesburg (2014).

Le thème principal, "Renouveler le panafricanisme et le rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales : mobiliser des ressources et se réinventer pour l'action", souligne l'importance de réaffirmer la pertinence du panafricanisme pour faire face aux défis contemporains.

Ce mouvement historique, né de la lutte contre l'esclavage et les discriminations, a évolué pour soutenir les luttes de libération coloniale, porté par des figures emblématiques comme Kwame Nkrumah et Thomas Sankara.

Aujourd'hui, face à la mondialisation et aux défis socio-économiques, le panafricanisme offre à l'Afrique un cadre idéologique et opérationnel pour s'affirmer sur la scène internationale. Une Afrique unie et solidaire pourra mieux défendre ses intérêts et participer activement à la gouvernance mondiale, souligne le communiqué.

Le Congrès de Lomé constitue une opportunité pour les États africains et les Afrodescendants de réaffirmer leur engagement en faveur de l'unité, de la souveraineté et de la dignité. Il marque une étape décisive pour assurer la continuité historique du mouvement panafricain et préparer l'avenir du continent.