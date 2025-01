Congo-Kinshasa: Justicia ASBL exige la libération du pasteur Daniel Ngoy Mulunda

L'ONG de défense des droits de l'homme, Justicia ASBL, exige la libération du pasteur Daniel Ngoy Mulunda, arrêté en Zambie il y a quelques semaines et où il vivait comme réfugié politique.

Dans un communiqué consulté par Radio Okapi ce 15 janvier, cette ONG dénonce l'enlèvement de cet homme d'église par des éléments présentés comme membres du service antiterroriste de la Zambie.

Timothée Mbuya, président de Justicia ASBL fustige l'extradition de ce leader religieux en RDC aussitôt après son arrestation, en violation de ses droits fondamentaux.

Il dénonce également le fait qu'il soit tenu dans un endroit secret, privé d'accès à sa famille et à ses avocats.

« Le pasteur Ngoy Mulunda a été enlevé de chez lui par des éléments s'étant présentés comme de service antiterroriste de la Zambie il est amené à l'ambassade du Congo à Lusaka. Le 22 décembre les témoignages attestent qu'il a été vu dans un jet privé à destination de Mbuji-Mayi, de Mbuji-Mayi à Kinshasa où il serait détenu dans un cachot secret au service des renseignements militaires, ex DEMIAP. Depuis le 18 décembre, il n'a pas eu accès à sa famille et à ses avocats », regrette Timothée Mbuya dans son communiqué.

Cet activiste dit craindre pour la sécurité du pasteur Ngoy Mulunda, ancien président de la CENI. Il exige la libération de ce leader religieux et notable katangais.

Me Mbuya demande également aux autorités de permettre à sa famille et à ses proches de lui rendre visite, conformément à la loi.

« Il y a beaucoup de crainte pour sa vie et pour sa sécurité. Justicia saisit cette occasion pour interpeller les autorités en exigeant que l'on laisse le pasteur Ngoy Mulunda être visité par les membres de sa famille et ses avocats. A cause du fait que la Zambie et la RDC ont violé ses droits fondamentaux en tant que réfugié politique, Justicia recommande que le président de la République intervienne et que le pasteur soit libéré purement et simplement à cause de ces différentes violations de ses droits fondamentaux ».