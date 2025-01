Cameroun: Me Alice Nkom prend ses distances avec l'église évangélique du pays

Me Alice Nkom, célèbre avocate et militante des droits de l'homme au Cameroun, a récemment fait part de sa décision de prendre ses distances avec l'Église Évangélique du Cameroun (EEC). Cette annonce a été faite lors de la célébration de son 80e anniversaire, marquant un tournant significatif dans son engagement public et religieux.

Dans une déclaration percutante, Me Alice Nkom a qualifié la sortie du président de l'EEC de « décevante et dangereuse ». Elle a exprimé sa honte d'appartenir à une telle église et a affirmé que rien ne la retenait désormais dans cette institution. « Je vais rester chez moi et travailler avec le peuple pour les élections de 2025 », a-t-elle ajouté, soulignant son intention de se concentrer sur des actions concrètes en faveur de la population.

Cette décision intervient dans un contexte politique tendu au Cameroun, où les préparatifs pour les élections de 2025 commencent déjà à susciter des débats et des prises de position. Me Alice Nkom, connue pour son engagement en faveur de la justice et de la démocratie, semble vouloir recentrer ses efforts sur des initiatives plus directes et impactantes.

L'Église Évangélique du Cameroun, l'une des principales institutions religieuses du pays, se retrouve ainsi sous le feu des critiques. La position de Me Alice Nkom pourrait influencer d'autres fidèles et personnalités publiques, remettant en question le rôle et l'influence de l'EEC dans la société camerounaise.

En prenant ses distances avec l'EEC, Me Alice Nkom réaffirme son indépendance et son engagement envers le peuple. Cette décision pourrait également avoir des répercussions sur le paysage politique et religieux du Cameroun, alors que le pays se prépare pour des élections cruciales en 2025.

En conclusion, la prise de position de Me Alice Nkom marque un moment important dans sa carrière et dans l'actualité camerounaise. Son engagement en faveur de la justice et de la démocratie continue d'inspirer de nombreux citoyens, tandis que son départ de l'EEC soulève des questions sur l'avenir de cette institution.