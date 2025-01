Congo-Brazzaville: Evocation - Jean-Pierre Ngombé parle de Pamelo Mounka 29 ans après sa mort

14 janvier 1996-14 janvier 2025, cela fait exactement vingt-neuf ans que l'artiste musicien congolais, Pamelo Mounka, de son vrai nom André Mbemba-Bingui, a tiré sa révérence. Jean-Pierre Ngombé, dit mwana Poto-Poto, revivifie la mémoire de son ami, son frère et son compagnon d'enfance, à travers une évocation.

« Nous habitions le même quartier à Poto-Poto, lui à la rue Batékés au n° 89, moi à la rue Makoua au 98. Tous deux étions élèves au lycée catholique appelé Joseph-Chaminade. Tous deux étions amoureux de la musique, alors de la bonne musique. » C'est par ces mots que Jean-Pierre Ngombé débute son évocation.

En effet, tout commence en1956, lorsque Charles Bala (petit frère de Vital Bala, ancien président de l'Association congolaise pour l'amitié entre les peuples), crée un orchestre dénommé "City Negro", dans lequel Pamelo Mounka et lui sont membres. Charles Bala joue de la flûte, Pamelo Mounka chante et lui Jean-Pierre Ngombé est batteur de tumba. En 1960, le Congo indépendant se dote d'une chaîne nationale de radio. Dès lors, City Negro, leur orchestre créé en 1956, change de nom et s'appelle dorénavant Jeunesse musicale congolaise (JMC).

Abel Malanda alias Typson est le saxophoniste du groupe, Charles Bala conserve sa flûte. Pamelo Mounka et Jean-Pierre Ngombé (qui portait désormais le surnom de Belafonte) étaient des chanteurs attitrés appuyés par la voix de Jean-Bernard Foundoux alias Ressora qui n'est autre que celui qui sera connu parmi les grands footballeurs congolais par le nom de Foundoux Moulélé.

La JMC connaît un succès et se fait découvrir partout grâce à la radio nationale congolaise, « Radio Congo », qui enregistre ses chansons et les diffuse à travers le monde. Le parrain de la JMC dans cette promotion n'est autre que le directeur des programmes, Joachim Bitouloulou.

Jean-Pierre Ngombé et son frère et ami Pamelo Mounka ont fait bien plus que cela. En 1962, Jean-Pierre Ngombé crée un groupe Scout à l'école officielle de Poto-Poto et l'appelle Groupe vent qui chante. Il dirige personnellement la meute, un ensemble de vingt-quatre garçons et filles, âgés de 7 à 12 ans.

Il est "Akela", le chef de la meute, et Pamelo Mounka est l'assistant-chef de la meute avec le totem de "Baghera" la panthère noire. « Mais la musique nous étreint si fort que nous traversions souvent le fleuve Congo pour aller à Kinshasa à la rencontre de Pascal Tabu alias Rochereau, avec dans nos bagages des chansons à proposer à notre idole dont nous étions de grands fanatiques », souligne Jean-Pierre Ngombé.

Cependant, ces traversées entre Brazzaville et Kinshasa ont conduit Pamelo Mounka à intégrer l'orchestre Afrisa de Tabu Ley Rochereau. « On n'en finirait pas de mes aventures musicales avec Pamelo Mounka dont nous commémorons aujourd'hui, 14 janvier 2025, les vingt-neuf ans de son décès survenu à Brazzaville, le 14 janvier 1996. Puisse le Seigneur lui accorder Sa divine miséricorde. Paix éternelle à son âme », conclut Jean-Pierre Ngombé mwana Poto-Poto.

Rappelons qu'André Bemba-Bingui dit Pamelo Mounka est le fils de Jules Bingui et de Joséphine Loubélo, né le 10 mai 1945 à Brazzaville, dans le quartier de Poto-Poto où il a grandi.