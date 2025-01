Congo-Brazzaville: Musique classique - Choeur Crédo du Congo donne un merveilleux concert à Brazzaville

Choeur Crédo du Congo, la référence de la musique classique, a émerveillé les amoureux de cette musique lors d'un concert qu'il a donné récemment dans la galerie du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

C'est sur le thème « L'échange des voeux » que le Choeur Crédo du Congo a donné son concert dans le but non seulement de débuter l'année en beauté, mais aussi dans l'esprit du vivre ensemble et du partage. « Il fallait qu'on se retrouve pour chanter ensemble, partager ensemble et débuter la nouvelle année. Donc autour de la musique chorale, nous avons célébré 2025 le vivre ensemble et le partage.

Voilà l'objectif de ce concert de ce soir, qui est également de vulgariser la musique classique à tous les niveaux du pays », a indiqué le maestro Ghislain Pambou. En effet, le Choeur Crédo du Congo a célébré ses vingt-ans d'existence au mois de juillet 2024, une célébration qui continue de faire route. C'est pourquoi ce choeur qui donne encore naissance aux autres choeurs, notamment le Choeur Le Destin, un jeune choeur qui venait de naître il y a à peine quatre mois (et qui a levé les rideaux de ce concert) et le Choeur Universal Singer.

Pendant dix minutes, le Choeur Le Destin a épaté le public par des sonorités de la musique classique avec un répertoire riche, propre à lui. Ce n'est qu'après que le Choeur Crédo du Congo a mis les spectateurs en haleine. La surprise de ce concert a été sans nul doute la prestation du jeune Enzo, qui a interprété le morceau de Haendel, " And-the Glory of the lord", qu'on appelle en français "O Christ roi des rois".

Pour le maestro Ghislain Pambou, ils sont partis avec de la variété des compositeurs. « Nous sommes restés plus dans le messi de Haendel. En effet, nous avons beaucoup interprété ses morceaux aujourd'hui, mais il y a eu aussi plusieurs d'autres compositeurs. Il y a eu également la surprise avec le jeune Enzo Christ (fils de Bélinda Ayessa), qui joue très bien le piano, qui est venu accompagner le Choeur Crédo sur le morceau de Haendel.

Ce sont des jeunes à encourager. Quant au choix de prester ce soir au mémorial, ce n'est pas un hasard, ce lieu est devenu aujourd'hui un centre des rencontres, et cela a coïncidé avec l'inauguration de cette salle de la galerie. Nous avons profité de cette journée pour partager autour de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, pour laquelle nous remercions », s'est réjoui le maestro Ghislain Pambou.

Présente à ce concert, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a estimé que c'est un privilège et au-delà, une grâce d'abriter ce concert du Choeur Crédo du Congo, un choeur qui a une renommée dans ce pays. C'est tout à l'honneur de ceux qui étaient-là. Pour elle, le Choeur Crédo c'est une institution qui est composée des grands artistes, des grands chanteurs qui font principalement dans le gospel, dans la musique classique.

« Je suis très heureuse et je considère que c'est un merveilleux cadeau. Et les voir prester comme ça ici au mémorial Savorgnan-de-Brazza, qu'ils reçoivent simplement toute ma reconnaissance. Je saisi également cette opportunité pour rappeler à tous les artistes congolais qu'ici c'est aussi leur maison. Le mémorial ouvrira toujours ses portes à tous ceux qui veulent prester, bien sûr, il faut qu'il y ait entente sur ce qu'on va faire, ce qu'on va présenter et trouver des arrangements, mais pour des Congolais nous serons toujours là », a-t-elle précisé.

Aussi, Bélinda Ayessa est revenue sur le précepte "Vivre ensemble". « Vous avez vu que lors des différentes interventions, nous avons insisté sur la nécessité de vivre ensemble. Ça m'a rappelé que les Congolais qui composent cette chorale et qui étaient présents dans cette salle venaient de partout, de tous les coins de Brazzaville et même du Congo, parce qu'il y en a qui ont fait le déplacement de Brazzaville pour venir participer à ce concert, cela veut dire que nous sommes appelés et nous sommes obligés fatalement de vivre ensemble.

Et ce précepte vivre ensemble, nous devons le prôner à l'exemple du président Denis Sassou N'Guesso qui n'arrête pas d'instruire sur la nécessité de vivre ensemble, de marcher ensemble, et d'avancer ensemble, parce que nous sommes Congolais. J'ai dit tout à l'heure, lors de mon intervention, qu'on est obligé de s'entendre, de se supporter, c'est très important pour nous », a souligné Bélinda Ayessa.