Gabon: Sénat de la Transition - Le Parlement gabonais des jeunes auditionné sur le Projet de Code électoral

Dans le cadre de l'examen du projet de loi portant révision du Code électoral en République gabonaise, le Parlement gabonais des Jeunes a été invité à s'exprimer devant la Commission des Textes et des Lois du Sénat. La délégation, conduite par le Président Intérimaire, Emmanuel Obakamba Ombana, était composée de Mesdames Cathicia Singui Akaye, Priscilia Causette Akouma Aboue et de Messieurs Amourg Bekale Nzé, Jerry Onanga Mbourou et Zoulabobe Gesmin.

Cette audition a été organisée à l'initiative de Madame Paulette Missambo, Présidente du Sénat de la Transition, avec pour objectifs principaux de garantir une inclusion participative de la jeunesse dans le processus démocratique et de recueillir leurs avis et recommandations. Ce dialogue intergénérationnel s'appuie sur la Constitution gabonaise et des textes internationaux auxquels le Gabon a souscrit, renforçant l'idée d'une gouvernance démocratique participative.

1 -Un processus encadré par des textes internationaux et régionaux

Le Sénat, en auditionnant le Parlement Gabonais des Jeunes, donne un écho concret aux principes de plusieurs textes et conventions internationaux, à savoir :

- La Résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies (2015), qui appelle les États membres à inclure la jeunesse dans les processus décisionnels, notamment dans les domaines de la paix et de la gouvernance.

- La Charte africaine de la jeunesse (2006), adoptée par l'Union africaine, qui reconnaît l'importance de la participation des jeunes dans toutes les sphères de la vie politique et sociale.

- La Déclaration de Moncton (1999), par laquelle les chefs d'État francophones ont recommandé la création du Parlement francophone des jeunes, un espace dédié à l'expression des aspirations de la jeunesse dans les démocraties francophones.

- L'Agenda 2030 des Nations Unies pour le Développement Durable, particulièrement à travers l'Objectif de Développement Durable 16 (ODD 16), qui encourage des institutions inclusives et participatives pour toutes les générations.

2 - Engagement ferme de la Présidente du Sénat.

Lors de cette audition, Emmanuel Obakamba Ombana a exprimé sa gratitude envers Madame Paulette Missambo Présidente du Sénat, décrite comme une femme de conviction et une mère attentive, telle la maternité allaitante. Il a salué sa vision éclairée et sa volonté d'accélérer le processus démocratique à travers une inclusion active de la jeunesse. La Présidente du Sénat, fidèle à l'esprit de la Transition, incarne un modèle d'engagement en faveur de la transformation des institutions démocratiques.

Cette démarche s'inscrit dans la vision globale du Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place la jeunesse gabonaise au coeur des réformes institutionnelles et du développement durable. Son ambition de faire de la jeunesse une force vive de changement est aujourd'hui portée par les institutions parlementaires.

3 - Les propositions du Parlement Gabonais des Jeunes.

La délégation a soumis plusieurs recommandations concrètes à la Commission des Textes et des Lois, visant à renforcer l'inclusion des jeunes dans le système électoral :

1 - Mécanismes d'éducation civique et électorale : Organisation de campagnes spécifiques ciblant les jeunes électeurs de 18 à 25 ans, en utilisant les outils numériques et les réseaux sociaux pour maximiser leur implication.

2 - Quota générationnel : Intégration d'une disposition exigeant que 20 % des candidats pour les élections locales soient des jeunes âgés de 18 à 35 ans.

3 - Temps d'antenne pour les jeunes candidats : Imposition d'un minimum de 10 % du temps d'antenne dans les médias publics et privés, dédié à la présentation des projets et idées des candidats de moins de 35 ans.

4 - Institutionnalisation de la participation : Création d'une Commission Nationale de Mobilisation de la Jeunesse (CNMJ), composée exclusivement de jeunes, pour suivre leur engagement et formuler des recommandations adaptées.

4 - Un avenir démocratique inclusif.

Cette audition marque un tournant décisif pour l'engagement politique des jeunes au Gabon. En représentant près de 70 % de la population, la jeunesse doit être intégrée à tous les niveaux des réformes institutionnelles.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, "une démocratie inclusive ne peut se concevoir sans l'implication active de sa majorité démographique". En consolidant ce dialogue entre générations, le Gabon pose les bases d'un modèle démocratique aligné sur les meilleures pratiques internationales, promouvant la paix sociale et la gouvernance équitable.

Ce processus inclusif et participatif témoigne de la clairvoyance des dirigeants de la Transition, engagés à construire une République Gabonaise plus représentative, où chaque voix, notamment celle des jeunes, trouve une résonance dans la vie politique et institutionnelle.