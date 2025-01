Congo-Kinshasa: Reprise des combats FARDC-M23 sur plusieurs fronts à Lubero

Les combats entre les FARDC et le M23 ont repris mardi 14 janvier matin dans le territoire de Lubero au Nord-Kivu, sur plusieurs fronts, après quelques jours d'accalmie. Selon des sources locales et sécuritaires, des affrontements ont été signalés dans quelques villages du Sud de Lubero, notamment à Kamandi Gite et Kibanda à l'Ouest de la commune rurale de Kayna.

Des sources locales et sécuritaires rapportent que les affrontements entre les FARDC, appuyés par les combattants Wazalendo, et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont repris vers 4 heures du matin, ce mardi 14 janvier.

Ces combats localisés dans les villages de Kamandi Gite et Kibanda, à plus ou moins 60 kilomètres de Lubero-Centre. Des détonations d'armes lourdes et légères y ont été entendues jusqu'à Kayna et Kirumba aux environs de 9 heures, heure locale, indiquent ces sources.

Pendant ce temps, d'autres combats étaient signalés un peu plus à l'est dans le village de Luofu et aux environs de la zone rurale de Kirumba.

Des sources sécuritaires confirment ces affrontements sans plus de détails. Elles précisent par ailleurs que les FARDC, qui gardent leurs positions initiales, répliquent vigoureusement aux attaques des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, en pilonnant les positions rebelles à l'artillerie et aux hélicoptères de combats.

La tension demeure vive dans la région, indiquent des sources locales, qui parlent de renfort en hommes et munitions dans les deux camps.