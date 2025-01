Burkina Faso: Construction du mausolée Thomas-Sankara - L'architecte Diébédo Francis Kéré fait le point au Premier ministre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience l'architecte Diébédo Francis Kéré, ce mardi 14 janvier 2025, à Ouagadougou. L'architecte a fait au chef du gouvernement le point de l'avancement du chantier de construction du mausolée Thomas-Sankara, partie intégrante du mémorial du même nom.

«On a beaucoup avancé et on veut émerveiller et surprendre les gens. Tout le monde est autour, que ce soit les politiques, en parlant du gouvernement, mais aussi les membres du Comité international du mémorial Thomas-Sankara (CIMTS) et la présidence du comité mémorial Thomas-Sankara qui nous encadrent, qui nous assistent, qui nous soutiennent et nous conseillent », a déclaré Francis Kéré, à l'issue de l'audience. Francis Kéré a qualifié ce mémorial de « grande vision qui est de créer un lieu à l'image du Président Thomas Sankara et de ses camarades d'infortune, un lieu panafricain en hommage de Thomas Sankara pour toute l'Afrique et le monde entier ».

Il a annoncé la fin des travaux du mausolée au premier semestre de l'année 2025. L'architecte Diébédo Francis Kéré a été plusieurs fois distingué sur le plan mondial avec son approche collaborative, favorisant le réemploi et le recyclage, génératrice de structures économiques locales. Il est lauréat de plusieurs prix dont le prix Praemium Impériale 2023, le « Nobel des arts », une reconnaissance mondiale de son impact remarquable dans le domaine de l'architecture. Lors de sa Déclaration de politique générale (DPG), le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a annoncé que son gouvernement entend faire de la construction et du développement des sites touristiques tels que le mausolée du Mémorial Thomas-Sankara de véritables leviers de promotion des valeurs cardinales de référence, qui participent au rayonnement socio-économique de notre pays.

Dans cette perspective, le chef du gouvernement a encouragé et apporté son plein soutien à l'architecte, avec l'assurance que le gouvernement jouera sa partition pour faciliter l'achèvement diligent de ce grand projet cher au président du Faso. En rappel, sur le site du Mémorial Thomas-Sankara, il est attendu une quinzaine d'infrastructures dont la Tour Sankara haute de 87 mètres et le Mausolée en hommage au père de la Révolution et ses compagnons d'infortunes, un téléphérique reliant cet espace de mémoire au parc urbain Bangr weogo ainsi que la ceinture verte de la ville de Ouagadougou.