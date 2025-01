Burkina Faso: Coopération Sino-Burkinabè - La Croix-Rouge burkinabè reçoit un lot de médicaments, de matériels et de consommables

La mission médicale chinoise a offert à la Croix-Rouge burkinabè des médicaments, mardi 14 janvier 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre d'une initiative conjointe, la Croix-Rouge burkinabè accueille une nouvelle livraison de médicaments, de matériels et de consommables. Ce don fait par la mission médicale chinoise a été remis, mardi 14 janvier 2025, au siège de la Croix-Rouge burkinabè à Ouagadougou. Cette initiative vise à renforcer le système de santé local et à répondre aux besoins croissants en matière de soins médicaux.

« Aujourd'hui, nous offrons à la Croix-Rouge burkinabè un lot de médicaments, de matériels et de consommables d'une valeur de 1,2 million FCFA, en espérant que ces médicaments pourront être fournis gratuitement aux personnes dans le besoin. Des consultations et des soins par la médecine traditionnelle chinoise, qui présente des avantages exceptionnels, seront également offerts aux patients », a indiqué le chef de mission chinoise, Chen Dao Hu.

En outre, a-t-il ajouté que des manuels sur la prévention et le contrôle du paludisme seront distribués, et des tests gratuits de dépistage du paludisme effectués. M. Chen Dao Hu a affirmé que le don est composé de médicaments anti-paludisme, d'antibiotiques ainsi que de matériels pour des interventions chirurgicales. Le chef de mission a également mentionné que la mission médicale chinoise a organisé un traitement gratuit et bénévole pour cette même journée.

Il a ajouté que la particularité des consultations de ce jour réside dans la présence d'un médecin traditionnel chinois, spécialisé en acupuncture, pour prendre en charge les patients souffrant de pathologies spécifiques telles les lombalgies et l'arthrose. M. Chen Dao Hu a souligné que le CHU de Bobo-Dioulasso, actuellement en construction, est une preuve de cette coopération sanitaire et qui sera opérationnel d'ici fin 2025.

Un nouveau chapitre de coopération

« Nous représentons la sixième mission médicale envoyée par la Chine pour une mission au CHU de Tengandogo au Burkina Faso », a rappelé le chef de mission chinoise. Pour lui, l'objectif principal de cette mission est de renforcer la coopération médicale et sanitaire sino-burkinabè, matérialisée par des services médicaux fournis quotidiennement au CHU de Tengandogo.

Il a également souligné que, depuis la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso, le 26 mai 2018, l'arrivée de la première mission médicale chinoise à Ouagadougou, le 7 juillet 2018, a ouvert un nouveau chapitre de coopération sino-burkinabè dans le domaine médical et sanitaire. « Depuis 11 mois que nous travaillons ici, en plus de fournir des services médicaux aux côtés des collègues du CHU de Tengandogo, nous avons organisé des formations, des échanges académiques, des consultations médicales gratuites, ainsi que des dons de médicaments et de matériel.

Le 11 octobre 2024, grâce à l'appui de la Croix-Rouge burkinabè, une formation en réanimation cardio-respiratoire s'est tenue avec succès. Pendant toute l'année 2024, les médicaments, consommables, équipements et matériels médicaux offerts au Burkina Faso ont une valeur totale estimée à 150 millions FCFA», a ajouté M. Chen Dao Hu.

Quant au président de la Croix-Rouge burkinabè, Denis Bakyono, après avoir remercié la mission chinoise ainsi que la coopération sino-burkinabè, il a indiqué que la Croix-Rouge chinoise a repris sa collaboration avec la Croix-Rouge burkinabè à travers l'assistance aux patients burkinabè. Cela a conduit à l'installation de la mission chinoise dans les locaux de la Croix-Rouge pour effectuer des consultations. A son avis, cela répond non seulement aux besoins de la Croix-Rouge mais également à ceux de la population burkinabè.