Tunisie: Fitch Ratings confirme la résilience de l'UBCI avec des notations élevées

Fitch Ratings a attribué à l'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI) une notation Long-Term Local-and-Foreign Currency Issuer Default Ratings (IDR) de 'CCC+' ainsi qu'une Viability Rating de 'ccc+'. L'agence de notation a également accordé à l'UBCI des notations nationales de 'AA-(tun)' pour le long terme et 'F1+(tun)' pour le court terme, avec une perspective stable pour la notation à long terme.

Ces notations font de l'UBCI l'émetteur tunisien bénéficiant des plus hautes évaluations nationales de Fitch, une distinction qui reflète la solidité de sa solvabilité autonome, sans le soutien d'une banque internationale.

Les notations attribuées à l'UBCI témoignent de la robustesse de sa position financière et de sa capacité à naviguer dans un environnement économique et politique complexe. En dépit des défis du marché, la banque maintient une qualité d'actifs satisfaisante, une rentabilité stable mais modeste et un profil de financement solide.

Parmi les éléments clés de cette évaluation, la banque se distingue par un ratio de prêts non performants de 6,4 % à la fin de l'année 2023, bien inférieur à la moyenne du secteur, qui est de 13,6 %. En termes de rentabilité et de capitalisation, l'UBCI demeure rentable avec des niveaux de capitalisation conformes aux exigences réglementaires, malgré les pressions économiques. Le ratio prêt/dépôt de 91 % et la couverture de liquidité (LCR) de 219 % révèlent une gestion prudente des ressources et une solide base de financement.

Les analystes de Fitch ont également salué les pratiques rigoureuses de gestion des risques de l'UBCI, ainsi que sa stratégie ciblant des segments moins risqués, notamment les clients particuliers et les entreprises de haute qualité.

Dans un contexte économique en constante évolution, l'UBCI reste déterminée à renforcer sa position sur le marché tunisien en tirant parti de ses points forts et en s'adaptant aux dynamiques du secteur financier.