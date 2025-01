Sénégal: Défi de l'emploi des jeunes et création de richesse - Le secteur agricole, une niche d'opportunités

Des experts du secteur agricole se sont réunis hier, à Dakar, pour explorer les voies et moyens susceptibles d'aider les pouvoirs publics à développer des politiques publiques appropriées à l'emploi des jeunes et à la création de richesse.

Le secteur agricole constitue une niche d'opportunités permettant aux pouvoirs publics de répondre efficacement au défi de l'emploi des jeunes et des femmes et, par ricochet, de favoriser la création de richesse pour un développement durable. Toutefois, il est indispensable de disposer de données probantes pouvant guider les autorités dans la prise de décisions éclairées en matière de politiques publiques.

C'est dans ce cadre que Dakar accueille depuis hier, mardi 14 janvier 2025, une conférence internationale portant sur la problématique suivante : « Le futur du travail et de l'emploi dans le secteur agricole et agroalimentaire en Afrique de l'Ouest ».

Ouvrant les travaux, le secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, Alpha Ba, a souligné l'importance de disposer de « données probantes » pour l'élaboration des politiques publiques et la création d'emplois, notamment dans le secteur agricole. « Nous savons tous que l'une des faiblesses des politiques publiques en Afrique réside dans l'absence fréquente de données probantes. Nous ne mesurons pas pleinement l'ampleur et la portée des informations nécessaires pour éclairer les politiques publiques que nous mettons en place », a-t-il déclaré.

Selon Alpha Ba, le secteur primaire, notamment l'agriculture, offre des « opportunités énormes », et il suffirait de former les jeunes pour en faire un vivier d'emplois afin de pallier le manque d'opportunités dans ce domaine. « Nous sommes dans un contexte où le principal défi à relever est celui de l'emploi des jeunes.

C'est un défi énorme face à des moyens et des opportunités limités », a-t-il souligné lors de cette rencontre conjointement organisée par le Bureau d'analyses macroéconomiques de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA-BAME), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et l'Institut national de la recherche agronomique (INRAE).

Abordant les liens entre agriculture et transformation, l'économiste Ahmadou Aly Mbaye a déploré la précarité des emplois agricoles et la faiblesse des industries africaines. « Quand vous additionnez le taux de chômage et le taux d'emplois vulnérables dans nos pays, vous atteignez 80 % », a indiqué l'ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, selon qui « pratiquement, tous les emplois agricoles sont des emplois précaires ».

Ahmadou Aly Mbaye, citant des données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), a souligné qu'il y a environ 470 000 travailleurs affiliés à l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES), contre quelque 150 000 fonctionnaires, sur une population en âge de travailler de 9 millions de personnes.

En Afrique, « l'agriculture perd des ressources productives, des emplois agricoles disparaissent chaque année, et le secteur manufacturier peine à prendre le relais », a-t-il observé.

De son côté, le directeur régional du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) a salué cette synergie d'action entre les différents acteurs du secteur agricole pour répondre aux défis des pouvoirs publics, notamment ceux liés à l'avenir du travail, à l'employabilité des jeunes et à la création de richesse.