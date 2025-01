Sénégal: Annulation des lotissements de EOGEN et EOGEN-extension - Les parcelles des « Lions » en sursis ?

La lettre que le Premier ministre, Ousmane Sonko a adressée au ministre des Finances et du budget, Cheikh Diba, relative aux rapports du Comité technique sur la gestion du foncier, a eu l'effet d'une bombe dans le landerneau footballistique sénégalais. Particulièrement sur les attributions des parcelles au niveau de l'École des Officiers de Gendarmerie (Eogen) et Eogen-Extension et parmi les bénéficiaires, des membres de la délégation officielle de l'equipe nationale de football ayant remporté la Can 2021, le 6 février 2022 au stade Olembe de Yaoundé au Cameroun.

Les membres de la délégation officielle attributaires de terrain au niveau de l'Ecole des Officiers de Gendarmerie de Ouakam vont-ils perdre leur parcelle ? Mystère et boule de gomme !

En tout état de cause, la lettre relative aux rapports du Comité technique sur la gestion du foncier, que le Premier ministre Ousmane Sonko a adressée au ministre des Finances et du budget, Cheikh Diba, a fini par installer une certaine panique chez certains.

Ce, à cause de cette partie de la missive: « Concernant, les lotissements de EOGEN et EOGEN-Extension, implantés sur une zone militaire, je vous instruis de prendre les dispositions pour leur annulation », lit-on sur l'édit du Chef de Gouvernement.

La même source ajoute : « Vous étudierez la possibilité de relocaliser le projet pour le stade municipal de Ouakam sur une partie desdits lotissements ».

«Nous avons du mal a comprendre. C'est quand même le Chef de l'Etat (Macky Sall- Ndlr) qui nous a octroyés ces terrains. Certains ont revendu leur parcelle pour aller construire ailleurs, d'autres disposent déjà de titres fonciers », confie un membre de la délégation officielle qui a préféré garder l'anonymat.

Un autre refuse de croire ce qu'il a lu. «Je ne crois que nous soyons concernés. J'ai lu Eogen et Eogen-Extension. Nous avions plutôt entendu parler de Eogen 1 et Eogen 2. Est-ce la même chose ? Je donne ma langue au chat. Mais, il (Ousmane Sonko- Ndlr) prévoit d'installer le stade de Ouakam sur les lieux. On ne peut retirer des parcelles a certains pour recaser d'autres », argue-t-il.

Toutefois, un membre de la Fédération sénégalaise de football très au fait du dossier, soutient que les parcelles déjà octroyées aux 56 voire 57 membres de la délégation officielle ne sont pas concernées.

Il faut noter que les rapports concernent egalement les lotissements de Hangar des Pèlerins, BOA, Recasement 2, EOGEN et EOGEN-Extension, Pointe Sarène, Ndiébène-Gandiole, les PUD de Guédiawaye, Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh, Mbour IV et Nouvelle-Ville de Thiès.

Les annulations concernent aussi la partie entre l'océan et la VDN des PUD de Guédiawaye et Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh.