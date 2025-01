Tunisie: Maxula Gestion renforce sa participation dans Nour Agricole pour soutenir l'innovation agricole au pays

Toujours engagée en faveur de l'innovation et du soutien aux entreprises de son portefeuille, Maxula Gestion a renforcé, fin 2024, sa participation au capital de Nour Agricole. Désormais, les fonds gérés par Maxula Gestion détiennent 68 % du capital de la société.

Pionnière dans son domaine, Nour Agricole joue un rôle déterminant dans le soutien à l'économie et à l'agriculture tunisiennes. Depuis sa création, la société propose un aliment innovant pour le bétail, essentiellement composé de résidus de l'industrie agroalimentaire, notamment des déchets de dattes.

Face à la hausse des prix des matières premières importées, exacerbée par la guerre en Ukraine et les perturbations causées par la sécheresse de 2023, Nour Agricole a mis au point une nouvelle solution innovante. Cette solution consiste à intégrer de nouvelles matières premières dans ses produits afin d'améliorer la productivité et la qualité du lait et de la viande, tout en garantissant un approvisionnement local régulier.

Implantée à Béja, à proximité des zones de production de fourrages verts de qualité tels que la luzerne et le maïs, Nour Agricole aspire à produire des rations équilibrées, inspirées des pratiques laitières performantes observées en Europe.

À travers cette collaboration, Maxula Gestion et Nour Agricole visent à réduire la dépendance aux importations de matières premières, tout en encourageant la production locale. Cette initiative permet de diminuer les coûts, tout en contribuant à renforcer l'autosuffisance alimentaire du pays. En soutenant les agriculteurs et en favorisant des solutions innovantes, Maxula Gestion participe activement à la dynamisation de l'économie tunisienne, à la diversification des pratiques agricoles et à la promotion d'une agriculture durable et participative.