Afrique: Le vice-président de la BAD a salué les efforts de réforme macroéconomique réussis de l'Éthiopie

Addis Abeba — Le vice-président du Complexe du secteur privé, des infrastructures et de l'industrialisation de la Banque africaine de développement (BAD), Solomon Quaynor, a salué les efforts de réforme macroéconomique réussis de l'Éthiopie.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a rencontré Solomon Quaynor et sa délégation pour discuter des moyens de renforcer la coopération au développement de la BAD en Éthiopie.

À l'occasion, le ministre a reconnu le rôle essentiel de la BAD dans le soutien des aspirations de développement économique et social de l'Éthiopie, le portefeuille actuel dépassant 1,2 milliard de dollars d'investissements dans divers secteurs.

Ahmed a également souligné les réformes ambitieuses de l'Éthiopie dans le cadre du programme de réforme économique local, en mettant l'accent sur la pose des bases d'une économie plus durable et plus inclusive.

Le ministre a également ajouté l'accent mis sur l'accélération de la croissance et du développement grâce à des investissements dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie, la connectivité numérique et la durabilité.

Le vice-président de la BAD a pour sa part salué les efforts de réforme macroéconomique réussis de l'Éthiopie et a exprimé l'engagement de la BAD à accroître son soutien à l'engagement du secteur privé au vu du climat d'investissement favorable actuel favorisé par les efforts et les politiques de réforme ambitieux. Les deux parties ont convenu d'élargir et de collaborer sur des projets de transformation du secteur privé dans des domaines stratégiques, selon le ministère des Finances.