Sénégal: Zones humides - Le décompte international des oiseaux d'eau tenu dans plusieurs sites

Le décompte des oiseaux d'eau se fera aujourd'hui dans plusieurs zones humides du pays. L'objectif de cette opération internationale est de répertorier ces espèces aquatiques ainsi que les menaces qui pèsent sur elles.

Le Dénombrement international des oiseaux d'eau (DIOE) est une opération de comptage des oiseaux d'eau dans les zones humides qui s'effectue depuis 1967. Il se fera ce jour, mercredi 15 janvier 2024. Au Sénégal, l'opération aura lieu à la réserve de biosphère du Delta du Fleuve Sénégal, la Presqu'île du Cap Vert, les Niayes, la Petite Côte, la réserve de biosphère du Delta du Saloum, la Casamance et dans la zone Sud-Est au Parc national de Niokolo-Kaba.

Le DIOE se fait simultanément dans 143 pays à travers le monde. Les principaux objectifs recherchés portent sur la mesure d'un certain nombre de paramètres écologiques et biologiques dont l'établissement des tendances évolutives des différentes espèces d'oiseaux d'eau observées au Sénégal, disposer des informations sur la distribution des oiseaux d'eau dans l'étendue du territoire national, alimenter et mettre à jour la base de données sur les oiseaux d'eau. L'objectif est également de détecter très tôt les menaces qui pèsent sur les habitats naturels, afin de prendre les mesures requises pour assurer la préservation de ces milieux fragiles.

Les oiseaux d'eau sont reconnus comme des indicateurs de santé des zones humides qui sont composées d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. Les oiseaux d'eau sont définis par la Convention de Ramsar comme "les espèces d'oiseaux écologiquement dépendantes des zones humides".

Le dénombrement des oiseaux d'eau se fait en trois étapes : La formation des participants qui consiste à organiser des sessions de renforcement de capacité au niveau des principales zone de comptage sur les techniques d'identification et de dénombrement des oiseaux ainsi que sur la caractérisation des habitats. Le dénombrement c'est aussi la répartition des équipes en fonction des secteurs de décompte. Ces équipes sont munies d'équipements spéciaux (jumelles, télescopes, drone etc. et se déplacent à pied ou à l'aide de moyens roulant, nautique dans les secteurs de décompte pour estimer les effectifs des oiseaux et évaluer l'état des habitats à l'aide de fiches d'évaluation environnementale.

Pour éviter un double comptage, les heures d'observations sont notées. L'opération de décompte démarre à partir de 07 heures du matin et prend fin généralement le soir, pour la plupart des sites. Les informations collectées sont consignées dans une base de données et des analyses sont faites sur l'évolution et la répartition des espèces, les pressions, les menaces, etc.

L'édition 2025 a comme oiseau parrain le Dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor). C'est une espèce grégaire qui subit des menaces écologiques importantes à cause des activités humaines non encadrées, les pollutions diverses, les changements climatiques qui favorisent la perte d'habitats et de nourriture.