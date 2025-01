Algérie: Air pays - Près de 8 millions de passagers transportés en 2024

Alger — La compagnie aérienne nationale "Air Algérie" a transporté près de 8 millions de passagers en 2024, soit une hausse de 10% par rapport à l'année 2023, a annoncé, mardi à Alger, le PDG de la compagnie, Hamza Benhamouda.

Lors d'une conférence de presse consacrée aux résultats de la compagnie en 2024 et à ses objectifs pour l'année en cours, M. Benhamouda, a expliqué que Air Algérie a transporté en 2024 plus de 7,9 millions de passagers, soit une hausse "notable" de 10% et qu'une augmentation de 8 % dans le nombre des passagers est attendue durant l'année en cours.

Ce bilan a été réalisé à travers 79.100 vols, à raison de 200 à 250 vols par jour, selon M. Benhamouda, qui a souligné que ces résultats "reflètent la confiance croissante des clients quant aux services fournis par la compagnie, et réaffirment l'engagement constant de cette dernière à répondre à leurs attentes".

S'agissant du remboursement des clients détenteurs de billets non utilisés pendant la crise sanitaire "COVID-19", le PDG a fait savoir que plus de 10.000 billets avaient été remboursés en 2024, précisant que "l'examen des dossiers concernés est toujours en cours".

Evoquant les indicateurs de performance de la compagnie, le responsable a rappelé les principales distinctions remportées par la compagnie nationale en 2024, notamment le prix d'excellence décerné par l'aéroport de Dubaï et le prix de l'aéroport de Moscou pour la meilleure compagnie aérienne en termes de transport de bagages par passager, affirmant que ces prix "reflètent le début d'un changement de mentalités au sein de la compagnie, et illustrent l'importance du travail collectif et le dévouement pour offrir les meilleurs services".

Pour maintenir cette dynamique, la compagnie s'attelle au développement de ses ressources humaines à travers "le lancement du projet de l'Académie de formation d'Air Algérie", annoncé l'année dernière, a souligné le PDG, ajoutant que ce projet constitue "une étape ambitieuse visant à construire une nouvelle génération de compétences exceptionnelles".

Cette Académie, a-t-il poursuivi, "offrira des programmes de formation modernes et spécialisés, axés sur l'amélioration des performances et la promotion de l'innovation dans tous les domaines liés au secteur de l'aviation".

Interrogé sur les perturbations dans la programmation des vols ayant touché Air Algérie en décembre dernier, le responsable a précisé que "plus de 73% des retards enregistrés étaient principalement dus aux conditions météorologiques et aux pics d'affluence dans les aéroports internationaux en période de fin d'année".

Evoquant les perspectives et objectifs de la compagnie pour 2025, M. Benhamouda a indiqué qu'elle ambitionnait élargir son réseau international, qui dessert actuellement 44 aéroports internationaux, en ouvrant de nouvelles lignes, notamment vers Abuja (Nigeria) et Amsterdam (Pays-Bas), outre deux nouveaux vols à destination de l'aéroport de Stansted à Londres (Royaume-Uni)".

Cette nouveauté, qui coïncide avec la modernisation de la flotte de la compagnie, s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à "offrir des options de voyage plus flexibles à tous les passagers, à améliorer leur expérience de voyage et à mieux connecter l'Algérie au reste du monde", a ajouté M. Benhamouda.

Pour ce qui est du renforcement des lignes domestiques, la compagnie entend intensifier son programme de vols à partir du 1er février prochain, avec l'ajout de 35 vols hebdomadaires à même d'offrir plus de 3.500 sièges supplémentaires, selon le responsable.