Algérie: Mansouri s'entretient à Djouba avec les ministres sud-soudanais des Affaires étrangères et de l'Intérieur

Alger — La secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Mme Bakhta Selma Mansouri s'est entretenue, dans le cadre de sa visite à Djouba, capitale du Soudan du Sud, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale M. Ramadan Mohamed Abdallah Goc et la ministre de l'Intérieur du Soudan du Sud, Mme Angelina Jany Teny, a indiqué mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

Les entretiens ont porté sur "les relations bilatérales entre l'Algérie et le Soudan du Sud et les moyens de les développer, ainsi que sur les questions prioritaires pour le Soudan du Sud, notamment en matière de sécurité et de développement", précise le communiqué.

Mme Mansouri a également tenu une séance de travail au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, lors de laquelle elle a évoqué avec la partie sud-soudanaise "les moyens de promouvoir la coopération agricole entre les deux pays pour renforcer la sécurité alimentaire et le développement durable au Soudan du Sud, et ce dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine post-Malabo, tenu à Kampala durant le mois de janvier courant", ajoute la même source.