Algérie: APN - Un concours national destiné aux élèves du cycle moyen

Alger — La Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses à l'Assemblée populaire nationale (APN) lancera, jeudi, la première édition du concours des meilleurs travaux scolaires, a indiqué mardi un communiqué de l'Assemblée.

La Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses à l'Assemblée populaire nationale (APN) organisera, jeudi, une cérémonie à l'occasion du lancement de la première édition du concours national des meilleurs travaux scolaires, sous le thème "l'Algérie et les causes justes", et ce sous l'égide du président de l'APN, M. Brahim Boughali.

Ce concours sera organisé en collaboration avec le ministère de l'Education nationale avec la participation du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit et celui de la Culture et des Arts.

Il concerne les élèves du cycle moyen qui concourront dans les domaines de la poésie, du conte, du roman, de l'inchad, du monologue et de la comédie, outre les arts plastiques et le dessin.

Les participants peuvent présenter leurs travaux en langues arabe, amazighe ou anglaise.

Les noms des lauréats seront connus lors d'une cérémonie qui sera organisée ultérieurement, selon la même source.