Sénégal: Libération des entreprises, déploiement des réseaux des concessionnaires - Deux types de difficultés à anticiper dans la réalisation du projet RTC

Lors du Comité Régional de Développement (CRD) organisé hier, mardi 14 janvier 2025, dans un hôtel à Dakar, pour présenter le projet de Restructuration du Réseau de transport en commun (RTC), Dr Thierno Birahim Aw, le Directeur général du CETUD, qui s'est réjoui de l'effectivité du projet de Bus rapid transit (BRT) a appelé à la mutualisation des forces.

Il reste convaincu «que nous ne pouvons réussir des projets de développement qu'avec une étroite collaboration, une implication rigoureuse des autorités administratives. Bien sûr s'il faut parler du territoire et il faut impliquer dans tout ce processus les collectivités territoriales».

Tout en relevant que la réunion d'hier va concerner d'avantage les concessionnaires des réseaux, il a précisé que «l'objectif, pour nous, c'est d'anticiper les difficultés, deux types de difficultés, quand nous mettrons en oeuvre ce type de projet». Il s'agit notamment de la libération des entreprises et le déploiement des réseaux des concessionnaires parce que c'est à ce niveau les acteurs subissent le maximum des désagréments.

Et le CRD devrait permettre à partir d'une stratégie concertée que le gouverneur de Dakar va aider à établir et à valider, «de s'entendre sur un plan d'action commun puis optimiser des notes d'intervention, de tenir compte des contraintes aussi, de faire des économies des ressources et exécuter nos délais dans les meilleurs conditions de performance», pour la livraison du projet aux Sénégalais, avec l'accompagnement des autorités, à la fin de l'année 2026, au courant 2027.

Madame Digou Yala Mathilde Sadio, adjoint au gouverneur de la région de Dakar chargé du développement, a salué la mutation amorcée dans le secteur du transport avec l'effectivité des projets structurants Train express régional (TER) et BRT.

Selon elle, ces deux projets qui ont révolutionné la mobilité urbaine à Dakar «sont particulièrement appréciés en raison du grand temps qu'ils offrent, de la disponibilité de l'information du trafic et surtout de leur prévisibilité. Donc désormais il est possible de chronométrer son temps de trajet sans avoir peur des embouteillages. Et ça c'est grâce à ces deux modes de transport».