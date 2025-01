Sénégal: Sédhiou - Apprentissages de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire bon démarrage malgré des cas de désistement signalés

Les cours d'anglais ont démarré hier après-midi, mardi 14 janvier, dans les classes du préscolaire et de l'élémentaire de la région de Sédhiou. Dans la commune chef-lieu de région, l'école El Hadji Dembo Coly a abrité le démarrage test dans une classe de CM1 sous la supervision d'un inspecteur de l'éducation.

L'ensemble des acteurs ont exprimé leur entière satisfaction pour ce coup d'essai assimilé à un coup de maître. Toutefois, des cas de désistement sont signalés çà et là dans les rangs des maîtres chargés de dispenser ces cours. Une source proche de ces enseignants indique que le point essentiel de désaccord demeure l'absence de motivation pour ce travail supplémentaire.

A l'exemple de toutes les circonscriptions académiques du Sénégal, Sédhiou a donné le top départ, ce mardi après-midi, pour l'enseignement de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire. Il s'agit en effet d'un programme pilote lancé dans onze écoles et dans chaque département des trois qui composent la région, à savoir Sédhiou, Goudomp et Bounkiling. Dans le département de Sédhiou c'est une classe de CM1 de l'école El Hadji Dembo Coly dans la commune chef-lieu de région qui a abrité la cérémonie officielle de démarrage.

« Nous avons très bien démarré le cours. Et ce qui me paraît très intéressant c'est surtout l'enthousiasme des élèves à apprendre l'anglais. Dès qu'ils sont informés qu'ils feront cette année des cours en anglais, ils ont commencé à faire leurs propres recherches auprès de leurs parents, frères et soeurs et entourages. Aujourd'hui, nous avons appris les salutations comme good morning, good afternoon, how are you etc. C'est une heure par semaine répartie en deux séquences de 30 minutes le mardi et le jeudi après-midi », a expliqué Abdoulaye Mamadou Dieng qui tient cette classe.

El Hadji Babacar Mbengue, inspecteur à l'IEF de Sédhiou, a supervisé ce cours de démarrage avec beaucoup de satisfaction : « nous sommes venus observer une leçon qui a duré trente minutes. Nous notons avec satisfaction l'enthousiasme au niveau des élèves ainsi que l'engagement du maitre qui a fait la prestation. Nous avons 11 écoles pilotes au niveau du département de Sédhiou. Après cette phase pilote, les autorités vont apprécier pour pouvoir entamer la mise à l'échelle », dit-il.

Le cours était très animé et les apprenants tout aussi agités à articuler la langue de Shakespeare. Penda Diédhiou est déjà bien dans le starting block : « je suis très contente d'apprendre l'anglais car c'est une langue qui est beaucoup parlée. Aujourd'hui, nous avons appris les salutations», articule la jeune fille manifestement contente d'avoir fixé ces quelques notions de base.

Si l'engagement était manifeste à ce cours de démarrage, ce pourrait être l'arbre qui cache la forêt car derrière se signalent des cas de désistement de certains enseignants du fait des préoccupations jusque-là en suspens y compris les motivations pour cette activité supplémentaire, a-t-on appris de sources bien informées.