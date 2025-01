Congo-Brazzaville: Contrôle d'Etat - Gilbert Mokoki reçoit les outils nécessaires pour gagner la bataille de la bonne gouvernance

Le nouveau ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Gilbert Mokoki, a indiqué, le 15 janvier lors de la cérémonie de passation de consignes, que l'arsenal juridique et managérial reçu des mains de son prédécesseur, Jean-Rosaire Ibara, constitue « des véritables armes pour mener et gagner la bataille de la bonne gouvernance ».

Parmi les dossiers transmis à Gilbert Mokoki figurent plusieurs textes pris en quatre ans. Il s'agit, entre autres, des décrets dont ceux relatifs aux attributions ; à l'organisation du ministère ainsi que de trois directions générales. Il y a aussi les décrets fixant la liste des institutions légales et autorisées ainsi que les personnes responsables auprès des entreprises du secteur privé ;

la politique nationale de la lutte contre les antivaleurs ; la politique nationale du contrôle d'Etat ; la politique nationale de la qualité du service public; et le décret relatif aux modalités de l'évaluation de la performance de l'action publique. A cela, s'ajoutent les décrets portant approbation de la Charte de l'accueil dans le service public, ainsi que la loi portant réforme des institutions auprès des établissements et entreprises publics et privés.

Le nouveau locataire du ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs a également reçu les rapports des différentes missions d'audit au sein des structures publiques, des perspectives et résolutions retenues pour une bonne gouvernance de l'action publique. « Au moment où je prends les commandes de ce département aux enjeux complexes, je mesure le poids de la charge qui, désormais, repose sur mes épaules.

Que l'Eternel des armées m'arme de force et de courage. Chers collaborateurs, l'accomplissement de la mission difficile, exaltante qui est la nôtre exige un engagement moral fort, une détermination sans faille, une exemplarité dans le travail et la discipline. Je sais compter sur votre sens de responsabilité, votre participation effective et efficace dans la conduite de nos actions qui nous mèneront au triomphe de notre bataille commune pour un Etat fort et moderne », a déclaré Gibert Mokoki, se félicitant du volume et de la qualité du travail réalisé par son prédécesseur.

Transmettant le bâton à son successeur, Jean-Rosaire Ibara croit que Gilbert Mokoki incarnera la continuité de l'action entamée dans ce ministère. Selon lui, durant ses quatre années passées à la tête du ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, le grand défi était de mettre en place un cadre réglementaire. Un défi relevé avec la dotation du ministère d'un cadre normatif. C'est ainsi qu'il a exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit des collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de ce travail avec beaucoup d'énergie.

« Vous avez été des braves travailleurs et collaborateurs. Je suis fier d'avoir été à la tête d'une équipe prête à servir la République. Je puis vous dire que la nation vous sera éternellement reconnaissante. A cet instant, l'heure n'est pas au bilan, dans l'esprit de la continuité du service public. Toutes les tâches qui nous ont été assignées n'ont pas été réalisées, car il y a encore du travail à faire...Personnellement, j'ai grandement confiance au choix que le chef de l'Etat et le Premier ministre ont porté sur vous, monsieur le ministre.

Je vous transmets le bâton et crois fermement que vous incarnerez la continuité de l'action entamée par nous dans ce ministère », a conclu Jean-Rosaire Ibara qui a succédé à Gilbert Mokoki à la tête du ministère de la Santé et de la Population.