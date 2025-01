Congo-Kinshasa: Infrastructures scolaires - Dix nouvelles écoles inaugurées à Nsele

Dix écoles primaires, construites sur financement de la Koica (Agence coréenne de la coopération internationale) et de le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) dans la commune de Nsele, à Kinshasa, ont été réceptionnées, le 14 janvier, par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté, Raïssa Malu.

La construction des dix nouvelles infrastructures scolaires dans les sous-divisions éducationnelles de Nsele 1 et Nsele 2, notamment à l'EP Ndombe 2/Delina, a pour but d'offrir un environnement d'apprentissage optimal à des milliers d'élèves, dans le cadre du programme « Amélioration de l'accès et de la qualité de l'enseignement primaire à Kinshasa », lancé le 11 avril 2023, pour une durée de trois ans.

« Cet investissement marque un tournant décisif dans nos efforts collectifs pour offrir à chaque enfant de la République démocratique du Congo un environnement d'apprentissage digne et inspirant. Ces nouvelles infrastructures -dix écoles, deux salles polyvalentes et des installations sanitaires aménagées -ne sont pas seulement des bâtiments. Elles symbolisent notre engagement inébranlable à faire de l'éducaton une priorité nationale» , a déclaré la ministre d'État dans son allocution.

Raïssa Malu a ajouté que « Ces réalisations traduisent la vision du chef de l'État, son excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'éducation au coeur de son programme de développement. Elles incarnent également l'esprit de notre Plan quinquennal 2024-2029, qui insiste sur la modernisation des infrastructures scolaires et la promotion de l'équité dans l'accès à une éducation de qualité pour tous... ».

Pour sa part, l'ambassadeur de la Corée en République démocratique du Congo (RDC), Jeong Hong Geuna, a laissé entendre : « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Grâce à un engagement sans faille en faveur de l'éducation, notamment à l'école primaire, nous avons réussi à transformer notre pays, la Corée, en l'une des économies les plus prospères et avancées au monde ».

Il a poursuivi qu' il est crucial que le gouvernement, les communautés locales, les familles et les partenaires du secteur privé mutualisent leurs forces pour faire de l'éducation une priorité absolue à tous les niveaux. « Ces établissements scolaires nouvellement construits accueillent désormais un total de 11 404 élèves dont 5 772 filles. Il s'agit de dix écoles disposant de soixante salles de classe modernes et spacieuses équipées pour favoriser l'apprentissage ; dix bureaux administratifs ; quatre-vingts portes-latrines séparées pour filles et garçons, dont certaines sont adaptées aux personnes à mobilité réduite ; deux salles polyvalentes destinées aux activités parascolaires, aux réunions et aux formations».

Les infrastructures inaugurées ont été financées à près de 7,2 millions de dollars américains. Une contribution à l'amélioration des acquis scolaires des enfants et une assurance d'un enseignement primaire équitable et de qualité dans cent huit écoles primaires des sous-divisions éducationnelles de Nsele 1 et Nsele 2. La hauteur de la participation à l'enveloppe du financement est de l'ordre de 6,5 millions de dollars pour la Koica, et 0,7 million de dollars pour l'Unicef.

À travers ce partenariat, le projet participe notablement à la politique de la gratuité de l'enseignement de base lancée en 2019 par le gouvernement de la RDC sur impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Plus de 53 000 élèves dont 52% de filles, 968 enseignants, 108 directeurs d'écoles et 44 inspecteurs ont bénéficié directement de ce programme en 2024.

La Koica et l'Unicef collaborent dans divers secteurs en RDC tels la santé maternelle, néonatale et infantile, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ce programme amorce une association conjointe dans le secteur de l'éducation.