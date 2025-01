Congo-Brazzaville: Vatican - Denis Sassou N'Guesso échange avec Paul Richard Gallagher

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, s'est entretenu le 14 janvier, à Brazzaville, avec le secrétaire du Saint-Siège chargé des relations avec les Etats et les organisations internationales, Mgr Paul Richard Gallagher.

Les deux personnalités ont évoqué divers sujets liés au renforcement de la coopération entre le Congo et le Vatican. Il s'est agi notamment de la commission mixte chargée d'évaluer l'application de la mise en oeuvre de l'accord-cadre entre la République du Congo et le Vatican, la canonisation du cardinal Emile Biayenda, et la création d'un nouveau cardinal en République du Congo.

« C'est une visite régulière en vue de renforcer les relations diplomatiques qui existent entre la République du Congo et le Saint-Siège et, aussi, l'intérêt, l'attention que le Saint-père François voudrait montrer vers l'Eglise catholique ici, et toute la société congolaise. Je suis venu pour avoir des contacts, des entretiens avec les autorités », a déclaré Mgr Paul Richard Gallagher au sortir de l'audience.

« Nous avons justement eu l'honneur d'avoir un entretien avec le président de la République, et de participer au lancement de la commission mixte pour l'application de l'accord-cadre entre la République du Congo et le Saint-siège. Cela nous permet de faire avancer les travaux pour appliquer cet accord au bénéfice des Congolais, de consolider la position juridique de l'Eglise catholique et d'aider tous les hommes et femmes de bonne volonté, de collaborer ensemble pour faire avancer certains dossiers », a ajouté le secrétaire du Saint-Siège chargé des relations avec les Etats et les organisations internationales.

Dans le processus de mise en oeuvre de l'accord-cadre entre le Congo et le Saint-Siège, une commission mixte de suivi a été mise en place. Signé en 2017, à l'occasion de la visite du secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, l'accord-cadre entre le Saint-Siège et la République du Congo est entré en vigueur en 2019.

Concernant la canonisation du cardinal Emile Biayenda et la création d'un nouveau cardinal en République du Congo, Mgr Paul Richard Gallagher a expliqué que c'est une question complètement réservée au Saint-Père. « Je transmettrai aussi au Saint-Père François le désir, l'ambition du Congo, de son peuple et des autorités de voir élevé au dignité de cardinal un prélat de votre pays », a assuré Mgr Paul Richard Gallagher.

Mgr Paul Richard Gallagher est secrétaire du Vatican pour les relations avec les Etats et les organisations internationales depuis 2014. Il a été ordonné prêtre en 1977. La diplomatie humanitaire, la paix dans le monde et le rayonnement de l'Eglise catholique figurent parmi ses domaines d'action.