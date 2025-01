Congo-Brazzaville: Santé publique - Dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle

La campagne de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge gratuite de la tension artérielle et du diabète sucré au profit des personnels de la Force publique et de leurs familles a lieu dans la zone militaire de défense n°9, Brazzaville, et dans toutes les zones militaires de défense jusqu'au 17 janvier.

Selon les estimations, l'hypertension artérielle et le diabète sucré sont des maladies qui prennent de plus en plus de l'ampleur au sein des éléments de la Force publique. Ces maladies sont pourvoyeuses de complications, notamment les accidents vasculaires cérébraux, à savoir les maladies cardiaques et rénales. Les spécialistes ont remarqué qu'il y a de plus en plus de morts subites et d'accidents vasculaires cérébraux au sein des éléments de la Force publique.

Outre la campagne de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge gratuite de la tension artérielle et du diabète sucré au profit des personnels de la Force publique et de leurs familles, la Direction centrale des services de santé du ministère de la Défense nationale a eu à renforcer les capacités opérationnelles des hôpitaux et cliniques en vue de la facilitation des interventions chirurgicales d'urgence payantes dans la même période.

« Je demanderai à tous les éléments de la Force publique de venir se faire dépister, car, il est gratuit et concerne l'hypertension artérielle ainsi que le diabète sucré. Autant mieux se vacciner, vous êtes sans ignorer que nous sommes des malades qui nous ignorons. Se faire dépister permet déjà de prévenir les complications liées au diabète sucré et à l'hypertension artérielle, notamment les AVC, les maladies du coeur et les maladies chroniques des reins », a expliqué l'un des superviseurs, le médecin commandant Armel Mbita Mebongo.

Abordant la question du suivi, il a indiqué que tous les malades qui sont dépistés seront suivis par des spécialistes, précisément des cardiologues et des diabétologues qui sont disponibles à l'Hôpital central des armées Pierre-Mobengo.