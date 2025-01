Ile Maurice: Des inspecteurs de police mécontents de ne plus travailler les dimanches

Un ordre du deputy commissionner of police (DCP) chargé de l'administration, Krishna Jhugroo, émis le 11 janvier demandant aux inspecteurs et sub-inspectors de ne plus travailler les dimanches, sauf si leur supérieur font appel à eux, provoque une vive grogne parmi les forces de l'ordre. Cette directive, introduite sans consultation préalable, a soulevé des préoccupations majeures, tant au niveau du service public que du bien-être des policiers concernés.

Plusieurs policiers estiment que cette directive compromet leur mission de protéger et de servir la population en permanence, surtout dans des situations d'urgence. Ils se disent aussi pénalisés financièrement par cette mesure. «Pe koup nou dimans be ki progre nou pou reisi fer, nou ena zanfan, fami», confient des agents démotivés après cette ordre. La Police Fighters' Union (PFU) n'a pas tardé à réagir à cette directive et a adressé une lettre au DCP Jhugroo.

La PFU déplore que cette ordre ne soit effectivement pas conforme à ce qui est stipulé dans les circulaires et ordres permanents de la police. Elle déclare qu'il est habituel que les inspecteurs travaillent les dimanches à leur poste respectif, en plus de leurs tâches habituelles. Lorsqu'ils travaillent les dimanches, ils assistent des cas à la Bail and Remand Court, enquêtent sur des cas graves et dirigent les équipes de service. Dans sa lettre, la PFU explique qu'avant l'annonce du paiement pour le travail dominical par l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, les inspecteurs travaillaient sur un shift system et recevaient des congés compensatoires en conséquence. Cette pratique est restée la même après l'introduction du paiement pour le travail dominical.

Cependant, avec la nouvelle politique gouvernementale, les inspecteurs travaillant sur un shift system reçoivent leur rémunération pour le travail dominical. Malheureusement, cette rémunération est désormais réduite en raison d'une mauvaise interprétation de ce paiement. L'instance syndicale soutient que cette décision unilatérale du DCP Administration, comme indiqué dans la correspondance, a pour conséquence de décevoir, démotiver, frustrer et décourager les inspecteurs, qui s'acquittaient auparavant de leurs fonctions avec enthousiasme et dynamisme.

La PFU suggère que cette décision inappropriée soit annulée avec effet immédiat afin que les membres de l'inspectorat puissent retrouver la confiance et l'inspiration nécessaires pour accomplir leur travail avec diligence les dimanches. Selon nos sources, la PFU a eu le 13 janvier une rencontre avec le DCP Jhugroo, qui dit avoir accusé réception de la lettre.

Pour sa part, le commissaire de Police (CP) Rampersad Sooroojebally, qui intervenait à une District Management Meeting dans l'après-midi du 13 janvier, a annoncé qu'il n'avait aucune objection à ce qu'un inspecteur ou un sub-inspector travaille deux dimanches par mois. La PFU compte insister auprès du DCP Jhugroo pour qu'il mette par écrit cette déclaration du CP, afin de revenir sur sa correspondance du 11 janvier. Une lettre sera aussi adressée au Premier ministre concernant la question de paiement les dimanches.