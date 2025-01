Ile Maurice: L'accord renégocié entre le pays et le Royaume-Uni toujours pas conclu

Aucun accord n'a été conclu en ce qui concerne les Chagos. Les discussions entre Maurice et le Royaume-Uni se poursuivent et l'Attorney General Gavin Glover [https://lexpress.mu/s/gavin-glover-nous-ne-sommes-pas-rentres-bredouilles-541522] s'envole à nouveau pour Londres ce mercredi soir. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse du Bureau du Premier ministre suivant le Conseil des ministres spécial ce mercredi matin.

Rappelons que le Financial Times, Londres, rapporte que le gouvernement britannique de Keir Starmer ne veut plus se précipiter à conclure un accord renégocié sous le gouvernement de Navin Ramgoolam à moins l'approbation de l'administration de Donald Trump, président américain élu qui sera investi, ce lundi 20 janvier.

"A top Foreign Office official is reported to be meeting representatives of outgoing US President Joe Biden and Mr Trump's incoming team in Washington, DC, this week for talks", rapporte pour sa part express.co.uk, dans un article mis à jour en ligne, ce mercredi.