Ile Maurice: Shenaz Busguth - «L'Education, Jobs and Career Symposium, une passerelle dans les secteurs de l'éducation et de l'emploi»

interview

Retenez ces dates : les 7 et 8 février. Une nouvelle édition de l'«Education, Jobs and Career Symposium» vous attend au Caudan Arts Centre. La «Business Unit Manager» de «Business Publications Ltd» du groupe La Sentinelle revient sur l'importance de cet événement et les avantages pour les entreprises partenaires.

Vous rempilez avec une nouvelle édition de l'Education, Jobs and Career Symposium début février. Dites-nous en plus...

Ce symposium est aujourd'hui perçu comme un événement incontournable pour les jeunes et les professionnels en quête d'opportunités. Pour trois excellentes raisons. D'abord, il présente des offres d'emploi émanant d'entreprises opérant notamment dans la finance, le BPO, le secteur bancaire et celui de l'assurance. Ensuite, les visiteurs peuvent s'informer sur les programmes de formation académique et professionnelle proposés par les universités et autres établissements d'enseignement.

Et enfin, les institutions financières présentes proposent des solutions sur mesure pour le financement de projets académiques ou professionnels. En somme, ce symposium est l'occasion parfaite pour s'entretenir directement avec des experts, obtenir des conseils personnalisés et jeter les bases d'un futur recrutement ou d'une inscription.

Pouvez-vous expliciter sur les bénéfices spécifiques pour les entreprises de formation, les institutions financières et les recruteurs ?

Les entreprises participantes bénéficient de multiples avantages adaptés à leurs besoins. Prenons l'exemple des établissements de formation. L'Education, Jobs and Career Symposium s'avère être la parfaite plateforme pour présenter leurs programmes académiques et pratiques aux jeunes talents et aux professionnel. les en quête de nouvelles qualifications.

L'interaction humaine directe est définitivement un avantage certain ! Ces prestataires peuvent ainsi se faire une idée du.de la future étudiante en faisant un pré-entretien. En second lieu, le fait même d'interagir avec ce public spécifique leur permet de sonder et de mieux comprendre les besoins des Mauriciennes en matière de qualifications recherchées et d'adapter leurs offres de formation. Cela concerne également les entreprises qui recrutent ou les cabinets de recrutement.

En fait, notre symposium propose un véritable vivier de talents d'où bon nombre d'entreprises peuvent puiser pour y dénicher la perle rare. Les recruteurs peuvent aussi récupérer des CV, échanger avec des profils potentiels et identifier rapidement les compétences correspondant à leurs besoins. Cela simplifie grandement leur travail de sélection tout en renforçant leur marque employeur.

Il faut également souligner l'aubaine que cet événement représente pour les institutions financières. En tant qu'accompagnatrices de futurs étudiants, ces dernières peuvent venir y exposer leurs facilités tout en tirant profit du contact humain. Le dialogue avec les visiteurs permet de bâtir une relation de confiance et d'avoir une meilleure compréhension de leurs offres.

Proposez-vous d'autres avantages aux entreprises ?

Nous disposons de toute une stratégie visant à aider nos collaborateurs.trices à toucher directement leur cible. Toutes nos équipes sont mobilisées. Cela va de notre effectif de vente à la production en passant par nos cellules événementiel et digital, entre autres. Il ne faut pas oublier que l'un des objectifs de l'Education, Jobs and Career Symposium est d'être une passerelle dans les secteurs de l'éducation et de l'emploi. Nous offrons ainsi une plateforme où les acteurs économiques et les Mauricien.nes peuvent se rencontrer.

Autre atout non-négligeable, nous bénéficions du réseau du groupe La Sentinelle et partant, de ses supports média. Ce qui nous permet de garantir une visibilité stratégique à tous nos partenaires que ce soit dans l'express, Business Magazine et 5-Plus. Un Live en simultané sur les plateformes de lexpress.mu et businessmag.mu est également prévu. Alors que Radio One, notre partenaire radio, couvrira l'événement sur les deux jours que durera le symposium.

Quid des nouveautés pour cette présente édition ?

Je suis heureuse d'annoncer que nous avons établi un partenariat avec Mauritius Finance, permettant à ses membres d'être présents lors de ce job fair. Les jeunes diplômé.es ainsi que les professionnelles en reconversion auront non seulement l'opportunité de découvrir les métiers dans le secteur de la finance, mais aussi de s'entretenir avec des experts dans le domaine et de recevoir des conseils sur les tendances du marché et les compétences requises.

Combien de visiteurs espérez-vous accueillir pour cette édition ?

On vise quelque 5 000 visiteurs au Caudan Arts Centre, sachant que lors de l'édition précédente, 3 500 participantes avaient répondu présentes. Notre objectif est de faire de cet événement une référence.