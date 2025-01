Ile Maurice: Yousouf Ismaël retrouvé sans vie dans sa voiture

Secrétaire général de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) de 2020 à début 2023 et directeur général de la Central Water Authority de 2016 à 2020, l'économiste de formation, a été découvert ce mercredi, mort dans sa voiture. Le véhicule était dans l'enceinte du complexe résidentiel où il habitait à Trianon. Il nous revient que Yousouf Ismaël, 52 ans, est décédé d'une crise cardiaque.

C'est en 2016 que le Dr. Yousouf Ismaël avait été nommé directeur général de la CWA. Auparavant il était membre du board de l'organisme. Puis, en 2020, il quitte la CWA pour prendre le poste de secrétaire général de la MCCI, où il reste jusqu'en 2023. Mais le parcours de cet homme n'était pas limité à ces deux postes.

Dr. Yousouf Ismaël était un directeur indépendant à l'International Financial Center of Mauritius (IFCM). Il a aussi siégé sur le conseil d'administration du Mauritius Standards Bureau, de SME Mauritius Ltd, du Covid-19 Development Fund et Port-Louis Development Fund. De plus, il a aussi contribué à l'intégration régionale en tant que directeur du SADC Business Council et du COMESA Business Council. Il a aussi été à la tête de Global Finance Mauritius, responsable de la stratégie et du commerce du groupe St Aubin.

En plus de ses fonctions exécutives, il a offert son expertise en coaching stratégique et en gestion à plusieurs entreprises privées et publiques. Il a également siégé à des postes influents, notamment au conseil d'administration de la Banque de Maurice, ainsi qu'au sein des services d'arbitrage et de médiation à Maurice. Il était titulaire d'un doctorat postdoctoral en économie et d'un PhD en économie, ainsi que d'une maîtrise en économie et planification du développement et d'une licence en économie du développement agricole de l'Université de Reading au Royaume-Uni.