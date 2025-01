Port-Soudan — Les masses du peuple soudanais ont reçu le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan dans une scène unique qui confirme la cohésion des masses avec leurs dirigeants, et pour célébrer les victoires des forces armées et le retour de la ville de Madani dans l'étreinte de la patrie, en plus de la défaite des rebelles, c'etait lors de son retour au pays après une visite africaine qualifiée de réussie et qui a atteint ses objectifs.

Des milliers de citoyens de l'État de la Mer Rouge se sont alignés aux côtés de l'aéroport de Port-Soudan et de la route principale de la ville pour recevoir le président du Conseil de souveraineté, avec une pancarte confirmant la grandeur du peuple soudanais et sa position aux côtés des forces armées. alors qu'ils mènent la bataille de la dignité et de la fierté, les citoyens rassemblés ont affirmé leur solidarité et leur soutien aux forces armées, scandant « Une armée, un peuple ».

Le président du Conseil de souveraineté a salué les martyrs qui ont sacrifié leur vie et leur sang précieux pour le bien de la nation et de son unité, remportant des victoires et préservant la souveraineté du Soudan. Il a également salué le peuple soudanais et sa détermination face à ce terroriste milice et a déclaré : « Notre conversation avec eux sera aux lignes de combat. »

Lors de son discours aux foules rassemblées pour le recevoir sur la Corniche de la mer rouge à Port-Soudan, le Président du Conseil de Souveraineté a félicité les citoyens de l'Etat de Gezira et tout le peuple soudanais pour la libération de la ville de Wad Madani, saluant la valeur des forces armées à El Fasher et leur détermination à vaincre la milice terroriste, appréciant la position et la détermination du peuple soudanais dans une tranchée face aux complots qui se préparent contre lui.

Le Président du Conseil Souverain a déclaré que les victoires se poursuivraient et que la guerre ne s'arrêterait qu'en éliminant cet ennemi, appelant les citoyens victimes des violations commises par la milice terroriste Al-Dagalo à ne pas prendre eux-mêmes leurs droits, à ne pas les mettre en oeuvre et de faire respecter la loi et remettre tous ceux qui ont participé à ces crimes aux autorités compétentes. Il a déclaré : « Nous sommes des forces armées régulières, nous agissons conformément aux lois et aux normes humaines, et nous ne sommes pas une milice. »

Le président du Conseil souverain a annoncé que les citoyens de l'État de Khartoum reviendraient bientôt et que tous les citoyens rentreraient chez eux. Il a déclaré : « Notre alliance est avec le peuple soudanais, et nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas éliminé et vaincu cette milice rebelle."

Il a souligné la poursuite des combats militaires sur tous les axes, appelant tous ceux qui ont pris les armes à répondre à l'appel de la nation, et a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui ont abandonné les armes », appelant les hommes de l'administration autochtone à faire appel à leurs enfants à recourir à la voix de la raison et à rompre avec cette milice terroriste, en soulignant que la nation peut accueillir tout le monde.