Damazin — L'Union Ruro-Arabe de la géomatique a accordé à M. Hassan Mohamed Saeed Owais, directeur général des impôts de la région du Nil Bleu, membre actif et honoraire.

Owais a confirmé dans une déclaration (à SUNA) que cet honneur est un hommage aux institutions fiscales de tout le Soudan et une reconnaissance du rôle des impôts dans le soutien de l'économie nationale et de son rôle dans le soutien de la bataille de la dignité afin de consolider les fondations de l'unité du Soudan et de préserver sa sécurité.

Owais a exprimé son appréciation pour l'Union européenne et son rôle croissant dans le soutien à l'économie du pays.

M. Mohamed Al-Ayari, président de l'Union, a confirmé que l'adhésion aux gestionnaires fiscaux du Nil Bleu s'inscrit dans le cadre d'une coopération conjointe et de partenariats intelligents avec des institutions et des individus, à travers une enquête de terrain visant à rechercher des cadres coopératifs et matures intéressés par l'humanitaire et travail administratif et qualité.

Il a expliqué que la nomination provenait du Bureau du Moyen-Orient, selon les différents rapports et activités qu'il a menés dans le domaine du travail administratif, humanitaire et de qualité.