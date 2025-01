Congo-Kinshasa: Décès du catcheur Edingwe Mapima Mbaka au Maroc

Evacué en urgence depuis jeudi 12 décembre de l'an dernier pour aller suivre des soins médicaux appropriés au Maroc où il était admis le 14 décembre 2024 à l'Hôpital Privé International de Casablanca, le catcheur congolais Edingwe Mapima Mbaka dit "Moto na Ngenge" est décédé lundi 13 janvier à Rabat à l'âge de 73 ans, à 21 heures, heure de Kinshasa. Son voyage médical a été possible suite à l'implication du Ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu.

Pour le Ministre des Sports, le décès d'Edingwe, véritable icône du catch congolais, est une perte immense, non seulement pour le pays, mais aussi pour tous ceux qui ont été touchés par sa passion et son charisme.

"C'est avec un coeur lourd et une profonde mélancolie que j'annonce le départ d'Edingwe Moto Na Ngenge, une véritable icône du catch congolais. Sa force sur le ring était égalée seulement par la chaleur de son esprit. Chaque instant passé à le voir évoluer restera gravé dans nos mémoires, comme une lumière qui s'éteint trop tôt. En tant que Ministre des Sports et Loisirs, je ressens une perte immense, non seulement pour notre pays, mais pour tous ceux qui ont été touchés par sa passion et son charisme", a écrit Didier Budimbu sur son compte X.

"Au nom du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi et au nom du Gouvernement que dirige la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, je sollicite à ce que toutes et tous puissions observer une pensée pieuse en mémoire de celui qui a dignement défendu les couleurs de la RDC à travers le catch", peut-on lire dans un communiqué publié mardi 14 janvier 2025, dans la page Facebook du Ministère des Sports et Loisirs.

Le Gouvernement, à travers le ministère des Sports et Loisirs, avait évacué en urgence celui qui s'était surnommé « Edingwe Moto na Ngenge », la figure emblématique du catch congolais, au Maroc pour une meilleure prise en charge depuis le jeudi 12 décembre 2024.

«Une fois rétabli, Edingwe sera honoré par l'État congolais à travers l'organisation de son jubilé d'or au cours d'une cérémonie combinée à un festival de catch en gestion », avait annoncé le ministère des Sports et Loisirs avant le départ de celui-ci à l'étranger.

Le célèbre catcheur congolais Edingwe Mapima, alias « Moto na Ngenge », né à Kinshasa, a passé son enfance et sa jeunesse dans la commune de Matete avant de se lancer dans le catch dans les années 1970. Il s'est fait un nom grâce avec son style unique.