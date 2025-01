Maroc: La ville d'Aït Ourir à l'heure du 2è Festival national de la culture amazighe

Le coup d'envoi de la 2ème édition du Festival national de la culture amazighe a été donné, mardi à Aït Ourir (province d'Al Haouz), par un carnaval des habits traditionnels marocains mettant en exergue la richesse du patrimoine vestimentaire du Royaume.

Dans une ambiance festive, les troupes participantes vêtues d'habits traditionnels mêlant goût et élégance ont sillonné les principales artères de la ville devant une foule nombreuse venue apprécier ce riche patrimoine vestimentaire amazigh, qui continue de nourrir l'identité des générations montantes.

Les membres des troupes ont exhibé des costumes masculins et féminins, dont les motifs complexes et la beauté accentuée par des bijoux en argent et en perles, traduisent un savoir-faire artisanal ancestral.

Lors de cette soirée d'ouverture, les festivaliers avaient aussi rendez-vous avec une soirée artistique célébrant la richesse et la diversité du patrimoine culturel immatériel marocain.

Ainsi, le public a été emmené pendant près de deux heures dans un véritable voyage à travers la magie des arts traditionnels (ahwach).

Cette première soirée a vu défiler pas moins de six troupes folkloriques, qui ont gratifié le public par des danses chorégraphiques mêlées avec des chants exécutés avec brio et donnant lieu à de merveilleux échanges gestuels entre les artistes.

Dans une déclaration à la MAP, Hassan Harnane, Directeur régional de la Culture à Marrakech-Safi, a souligné que ce festival vient célébrer la culture et le patrimoine amazighs, qui représentent un important affluent de l'identité marocaine, mettant en exergue la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer la question de la promotion et de la valorisation du patrimoine national amazigh.

Le Festival national de la culture amazighe traduit les valeurs caractéristiques de la société marocaine, à savoir; sa diversité et en même temps sa cohésion et son unité, a-t-il insisté, indiquant que cette 2è édition est rehaussée par la participation d'une dizaine de troupes artistiques locales et nationales venues célébrer à Aït Ourir cette composante essentielle de la culture marocaine.

Organisée par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture -, en partenariat avec la Province et le Conseil provincial d'Al Haouz, ainsi que le Conseil Communal d'Aït Ourir, la 2è édition du Festival national de la culture amazighe, qui se poursuit jusqu'au 17 janvier, vise à célébrer la culture amazighe en tant que composante essentielle de l'identité nationale marocaine, en mettant en valeur la richesse et la diversité du patrimoine amazigh dans les domaines de la musique, de la poésie, du théâtre et des arts plastiques.

Placé sous le thème "Culture amazighe : Héritage civilisationnel et créativité renouvelée", le festival s'inscrit dans le cadre des grandes orientations du Ministère de tutelle visant à valoriser le patrimoine immatériel, à préserver la mémoire culturelle nationale et à assurer sa pérennité.

La programmation du festival comprend diverses activités dont des performances musicales avec la participation de 16 troupes artistiques locales et 6 troupes nationales, en plus de lectures de poésie et d'une représentation théâtrale en langue amazighe.