Maroc: Un forum des sports à Berkane pour promouvoir les activités d'ouverture auprès des enfants et des jeunes

Berkane — La ville de Berkane a abrité, mardi, son premier forum des sports organisé par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans le cadre de la promotion des activités d'ouverture auprès des enfants et des jeunes de la province.

Ce forum, dont le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, en présence d'acteurs sportifs locaux, s'inscrit également dans le cadre de la promotion des activités parallèles auprès des scolarisés de la province.

Initié en coopération avec le Club de la Renaissance de Berkane, la Direction provinciale de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, la Direction provinciale du secteur de la Jeunesse et la Commune de Sidi Slimane, cet événement a été marqué par l'organisation de compétitions sportives dans diverses disciplines, à savoir le football, le basket-ball, la boxe, le karaté et le taekwondo.

Quelque 273 participants (dont 109 filles, 13 responsables de ligues, 27 arbitres et 38 entraîneurs sportifs), issus d'équipes et de clubs représentant les différentes disciplines programmées, ont pris part à ces épreuves.

Le chef de la Division de l'Action sociale et du Développement humain à la province de Berkane, Mohamed Mimouni, a mis l'accent, dans une déclaration à la presse, sur l'importance de ce forum qui vise à renforcer l'ouverture chez les enfants et les jeunes, à travers l'encouragement des activités parallèles et sportives.

Il a expliqué que cette manifestation cible les élèves, que ce soit à travers leur participation à diverses compétitions sportives, ou en leur donnant la possibilité de découvrir les infrastructures sportives disponibles au niveau de la province et de connaître les différents sports organisés dans le but de les motiver.

Il a également rappelé le soutien apporté par l'Initiative nationale pour le développement humain aux activités sportives et éducatives, y compris cet événement sportif, et ce dans le cadre de son quatrième programme «Impulsion du capital humain des générations montantes», et plus précisément l'axe relatif au renforcement de l'ouverture et des activités parallèles chez les enfants et les jeunes scolarisés.

De son côté, le directeur provincial de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Berkane, Noureddine Rahou, a souligné que ce meeting sportif s'inscrit dans le cadre de l'élargissement de l'offre sportive et du nombre des bénéficiaires des activités sportives dans la province, et ce à travers l'organisation d'un ensemble d'activités sportives individuelles et collectives touchant nombre de disciplines, comme la lutte, la boxe, le karaté, et autres.

Selon lui, ces diverses activités sportives sont de nature à contribuer de manière significative à augmenter le nombre des élèves bénéficiaires des activités parallèles auxquelles une grande attention est accordée au niveau de la province de Berkane.

M. Rahou a ajouté que ces activités rentrent également dans le cadre de la préparation des équipes sportives qui représentent les établissements scolaires aux différentes manifestations sportives nationales, en leur permettent de bénéficier d'une formation de haut niveau encadrée par des cadres compétents.

Cette rencontre a pris fin par la remise des prix aux équipes et clubs participants qui ont occupé les premières places dans les différentes compétitions sportives.