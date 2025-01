Maroc: Rougeole - 79 cas d'infection enregistrés dans 13 établissements pénitentiaires (DGAPR)

Rabat — La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé mercredi qu'un total de 79 cas de rougeole ont été recensés à ce jour parmi les pensionnaires de 13 établissements pénitentiaires.

Dans le cadre de sa démarche de communication fondée sur l'ouverture à l'opinion publique et de son souci de l'informer de l'évolution de la situation sanitaire relative à la rougeole dans les établissements pénitentiaires, la DGAPR fait savoir dans un communiqué que jusqu'au mercredi 15 janvier, 79 cas d'infection ont été enregistrés (dont 7 mineurs, deux femmes et un enfant accompagné de sa mère), ajoutant que 27 d'entre eux se sont rétablis après avoir suivi le protocole de traitement en vigueur.

S'agissant de la répartition des cas d'infection, la DGAPR précise que la prison locale de Tanger 2 a enregistré 25 cas (24 en isolement et un cas sous traitement à l'hôpital public), alors que 6 cas ont été recensés à la prison locale Ain Borja (5 en isolement et un cas sous traitement à l'hôpital public).

De même, poursuit la même source, 5 cas d'infection ont été déclarés à la prison locale de Mohammedia et 3 autres à la prison locale Al Arjat 1, tandis que deux cas ont été enregistrés respectivement à la prison centrale de Kénitra et aux prisons locales Bourkaiz de Fès, de Benslimane et de Souk Larbaa, et un cas dans chacune des prisons locales de Bouarfa, d'El Kelaâ des Sraghna, de Tétouan, de Berkane et de Tan-Tan.

En outre, sept fonctionnaires, dont une femme médecin, ont été infectés et sont soumis au protocole sanitaire en vigueur, souligne le communiqué.

Et de noter que dans le cadre des efforts déployés par la DGAPR en collaboration avec le ministère de tutelle pour prévenir la propagation de cette maladie dans les établissements pénitentiaires, 11.620 détenus et 332 fonctionnaires ont bénéficié de la vaccination à titre volontaire, sous la supervision du personnel des délégations provinciales de la Santé et de la Protection sociale.

La DGAPR affirme, dans ce cadre, que l'ensemble des établissements pénitentiaires demeurent mobilisés afin de prévenir et endiguer la propagation de cette maladie, en application des dispositions de la note diffusée à cet effet et en étroite coordination avec le département de tutelle.