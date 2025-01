Maroc: Essaouira - Une soirée féérique en célébration du Nouvel An Amazigh

Essaouira — La ville d'Essaouira a vibré, mardi, au rythme d'une soirée féerique, organisée en célébration d'Id Yennayer, le Nouvel An Amazigh 2975.

Cette cérémonie haute en couleurs s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province d'Essaouira, Adil El Maliki, des présidents des conseils communal et provincial, de chefs des services extérieurs, d'élus, de représentants des autorités locales et sécuritaires, ainsi que d'acteurs de la société civile et d'autres personnalités.

Ainsi, la soirée a débuté par une parade artistique à la Place Moulay El Hassan, où des troupes folkloriques locales ont captivé le public avec des danses et chants puisant dans la culture amazighe, offrant ainsi un aperçu vibrant de la richesse et de la singularité du patrimoine amazigh souiri.

Une scène aménagée à la Sqala du Port, l'un des emblèmes architecturaux de la Cité des Alizés, a ensuite accueilli une série de spectacles musicaux mettant à l'honneur des artistes locaux, qui ont partagé avec ferveur des morceaux célébrant la beauté de la langue et des traditions amazighes.

Dans une allocution de circonstance, M. El Maliki a souligné l'importance de célébrer Id Yennayer en tant que symbole de l'identité amazighe et de la diversité culturelle qui caractérise le Royaume, saluant également les efforts des différents acteurs pour faire de cet événement une réussite éclatante et, partant, renforcer l'attractivité culturelle et touristique d'Essaouira.

De son côté, le président du Conseil provincial du Tourisme (CPT), Redwane Khanne, a mis l'accent sur l'importance de préserver et de valoriser les traditions amazighes, "pilier essentiel de l'histoire et de la diversité culturelle d'Essaouira", se félicitant aussi de la performance exceptionnelle de la Perle de l'Atlantique qui a "atteint un seuil historique en 2024 en accueillant plus d'un million de touristes".

Par ailleurs, cette soirée a été ponctuée par un hommage rendu à plusieurs personnalités locales issues des domaines artistique, culturel, éducatif, associatif et sportif, en reconnaissance de leurs contributions remarquables au rayonnement de la province et à la promotion de la culture amazighe.

Initiée par le CPT, en partenariat avec la Direction provinciale de la Culture et la Société de Développement Local Essaouira Culture, Arts et Patrimoine (SDL. ECAP), cette manifestation culturelle à forte charge symbolique visait à renforcer le dialogue interculturel et à promouvoir les valeurs de coexistence, de tolérance et du rapprochement, qui font l'ADN d'Essaouira, ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.