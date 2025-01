Maroc: Rabat - cérémonie à l'occasion du Nouvel An Amazigh

Rabat — Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration ont organisé, mardi au Théâtre Mohammed V de Rabat, une cérémonie à l'occasion du Nouvel An Amazigh 2975.

Cette cérémonie, présidée par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, en présence de membres du gouvernement et de personnalités politiques et des mondes de la culture et de la communication, a été marquée par la signature de deux conventions pour la mise en oeuvre de l'officialisation de l'amazighe, entre le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration et plusieurs départements gouvernementaux et institutions publiques.

Il s'agit d'une convention-cadre du programme gouvernemental relatif à la mise en oeuvre du caractère officiel de l'amazighe, signée par Amal El Fallah Seghrouchni, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Moulay El Hassan Daki, Procureur général du Roi près la Cour de cassation et chef du Ministère public, Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, et Azzedine El Midaoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.

Elle a également été signée par Lahcen Saadi, Secrétaire d'État chargé de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Mustapha El Ktiri, Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et Khalid Safir, directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

Il a également été procédé à la signature d'une convention visant à renforcer les services d'accueil, d'orientation et de conseil en langue amazighe.

Elle a été signée par Mme El Fallah Seghrouchni, Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'Eau, Mohamed Saad Berrada, ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des sports, Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Secteurs de la communication et de la jeunesse -, Naima Ben Yahia, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement et M. Saadi.

Dans une déclaration à la presse, M. Bensaid a souligné que le Nouvel An Amazigh, célébré dans les différentes régions du Royaume, a été marqué par la signature de plusieurs conventions visant à simplifier les procédures et à renforcer la proximité de l'administration à l'ensemble des citoyens, notamment ceux qui parlent uniquement la langue amazighe.

M. Bensaid a précisé que les efforts du gouvernement au niveau du secteur de la jeunesse, de la culture et de la communication, se concrétiseront par l'adoption de l'amazighe dans les documents officiels, et par le renforcement et le soutien de la culture amazighe dans tous ses chantiers, y compris la musique et le théâtre, afin de répondre aux demandes des acteurs de la société civile.

Pour sa part, M. Saadi a indiqué que les deux conventions permettront l'intégration de la langue amazighe dans ce département gouvernemental, afin de répondre aux besoins des artisans en matière d'orientation, de conseil et de communication relatifs aux différents programmes de son département et pour les aider à améliorer leurs performances.

L'intégration de la langue amazighe au sein du Secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat, de l'Economie sociale et solidaire concernera tous les niveaux, à savoir les plateformes numériques, les programmes destinés à l'artisanat et les panneaux de signalisation, a affirmé M. Saadi, ajoutant que ces deux conventions permettront de former, dans un premier temps, 156 guides qui accompagneront les activités d'orientation et de conseil.

L'événement a connu la participation de plusieurs troupes artistiques qui ont interprété des chants et des danses inspirés de l'héritage et de la culture amazighes de différentes régions du Royaume.